微博受私有化傳聞帶動 盤前股價曾升近50%

集團否認傳聞 午夜前升幅收窄至7%

路透昨引述消息人士稱， 微博董事長曹國偉與一國企投資者，商討將微博私有化。消息稱，私有化出價介乎每股90至100美元，對微博的估值達到200億美元，而該交易亦有助大股東阿里巴巴退出投資。惟其後微博否認傳聞。

此外，《日本經濟新聞》報道，日本零售服裝商迅銷（Fast Retailing）旗下的優衣庫，計劃於8月關閉位於大阪心齋橋的全球旗艦店。該門店於2010年10月開業，是優衣庫在日本首家全球旗艦店。報道稱，由於疫情導致外國遊客減少，加上該門店的租約即將到期，因此決定於下月1日關店。此前優衣庫在韓國首爾明洞的全球旗艦店，也因疫情影響而於今年1月結束營業。優衣庫目前在全球擁有15家這樣的全球旗艦店。截至今年2月底的2021上半財年，迅銷收入按年跌0.5%至1.2萬億日圓（約842億港元），經營利潤為1680億日圓（約118億港元），按年升22.9%。

（綜合報道）

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