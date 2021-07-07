美上月非製造業指數回落 遜預期

道指早段跌380點

ISM的報告顯示，餐廳、酒店住宿和旅行等服務的需求依然強勁，不過原料短缺、通脹、物流及人力資源等挑戰，將繼續影響營商環境。標普500指數及納指早段創新高後回落，道指早段跌380點。

投資者恐增長放慢，美國10年期國債孳息率跌穿1.4厘。

根據Vanda Research旗下VandaTrack的數據，上月散戶淨買入近280億美元的股票和ETF，至少是2014年以來的最高月度購買量。根據JMP Securities的數據，今年上半年新開的經紀帳戶估計超過1000萬個，大約是2020年全年的總數。散戶的熱情與專業基金經理對市場前景的不安成強烈對比。

摩根士丹利（MS）認為，隨着美國經濟全面開放，企業成本上升，盈利能力則會下降，恐美股今夏陷於停滯。富國（WFC）證券部股票策略主管哈維（Chris Harvey）更警告，考慮到利率上升的風險，科技股「審判日」將至，建議投資者趁早獲利。

（綜合報道）

[國際金融]