OPEC+談判破裂 國際油價升 美前能源部長：油價或漲至逾百美元

美國前能源部長布魯耶特（Dan Brouillette）警告，OPEC+談判失敗後，油價可能「輕易」漲至每桶100美元或以上，但「同樣可能」價格崩跌，如若各方無法就產量達成任何協議，各產油國將自行決定自己的產量，可能會導致油價暴跌。商業諮詢機構IHS Markit副董事長耶金（Dan Yergin）稱，若油價突破每桶100美元將破壞需求，不符合各國的利益。

沙特阿聯酋不和引關注

油組一直以沙特阿拉伯為首，但阿聯酋今次為了爭取自己的產量進一步提升而令談判破裂，使油組內部的分歧罕有地公開化。布魯耶特與耶金均認為，沙特與阿聯酋之間的不和引人關注。耶金預期，雙方仍將繼續討價還價，而其中一方將不得不向對方妥協，才能確保油組達成協議，保持團結。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）全球大宗商品策略主管克羅夫特（Helima Croft）的研究報告指出，這是自去年沙特與俄羅斯之間的油價戰以來，OPEC+陷入最嚴重的危機，據報OPEC+私下仍在談判，但問題可能涉及到阿聯酋在油組何去何從。克羅夫特指出，阿聯酋與沙特的爭端，似乎不僅與石油政策有關，阿聯酋似乎有意走出沙特的陰影，決定自己國際事務上的路向。

OPEC+去年5月起實施大規模減產，應對疫情對需求的衝擊。這些產油國每月均會檢討產量目標，不過阿聯酋在本月的會議極力爭取進一步提升自己的產量，而OPEC+其他成員均同意由8月起，將每天平均產量按月輕微提升40萬桶，到今年底每天產量累計增加200萬桶，並同意將產量協議延至明年底。分析認為，疫情令OPEC+團結，但當疫情逐漸過去，OPEC+又將面臨解散，阿聯酋可能是第一塊倒下的骨牌。

分析：成員國或自行增產超配額

OPEC+尚未訂出下次會議的時間，但伊拉克石油部期望，可在10天內召開下次會議。國際油價今年上半年已累計上漲45%。凱投宏觀（Capital Economics）預期，部分OPEC+成員會趁油價上漲自行增產，料部分成員國下月的產量可能會超越原本的配額。

紐商業信心大幅改善 市場料11月或加息

此外，新西蘭第二季商業信心大幅改善，促使ASB銀行和新西蘭銀行（BNZ）的經濟師預測，新西蘭央行可能在11月的今年最後一次政策會議宣布加息。紐元兌美元昨曾升1%，突破0.71關口。澳洲央行則預計，現金利率最早要到2024年才會上調。不過受紐元升勢帶動，澳元兌美元昨日上漲，並曾逼近0.76。

（綜合報道）

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