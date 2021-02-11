經濟

券商料SOGO上半年銷售止跌 銅鑼灣店升9％ 本地客支持有限

【明報專訊】隨着今年本港疫情持續穩定，零售業跌勢逐漸回穩。投行富瑞（Jefferies）昨日發表報告，估計利福國際（1212）旗下兩間崇光百貨（SOGO）今年上半年同店銷售終於止跌，其中旗艦店銅鑼灣SOGO按年升約9%。不過，該行指SOGO現時生意缺乏遊客，而本地客支持有限，因此根據現時市况，將目標價由9元下調至8.28元，維持「買入」評級。

明報記者 周綺琪

富瑞報告預期，利福今年上半年純利可達4.01億元，按年升12%。該行指出，由於缺乏內地旅客消費力，利福零售業務主要依靠本地及小量代購買家支撐，而在集團於英國物業租金收益帶動下，相信集團上半年盈利仍有望錄得升幅。不過，據現時市况走勢，該行調低利福未來3年純利預測，包括今年全年盈利下調13%至8.88億元。

料利福上半年純利逾4億元

報告又指出，相信SOGO位於銅鑼灣及尖沙嘴門店，上半年同店銷售分別可錄9%及27%升幅。至於全年同店銷售亦有望扭轉跌勢，其中銅鑼灣SOGO料由去年跌36%，轉為今年升15%；而尖沙嘴店由去年跌58%，今年轉升20%。利福昨日收報6.46元，跌4.72%；全日成交5490萬元。

金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，內地旅客絕迹，加上網購風氣盛行，相關平台發展迅速，並於零售市場競爭力與日俱增，以致SOGO等百貨公司業務更雪上加霜。即使政府發放消費券，甚或各地通關，相信集團業務未必受惠太多，預計下半年盈利升幅不大。

黃德几：網購衝擊百貨公司

事實上，多家大行早於3月、即利福公布上年度全年業績後，下調集團目標價及評級；包括里昂報告指出，集團去年下半年業績差過預期，本年迄今受新冠疫情重挫，預期集團業務將出現結構性壓力，故下調目標價至5.86元，並予以「沽售」評級。

利福去年純利錄得1.39億元，按年大跌93%；期內收入亦跌44%至19.93億元。當中銅鑼灣SOGO全年銷售額跌36.2%，而尖沙嘴店亦按年跌57.7%。

相關字詞﹕大行報告 富瑞 崇光百貨 利福國際

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