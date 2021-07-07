美圖：7.8億掃虛擬貨幣 半年須撇帳1.3億

美團：無計劃加購 短期無意沽出持貨

集團表示，根據投資計劃既無購買亦無出售任何虛擬貨幣，現時無計劃短期出售手上虛擬貨幣。

美圖表示，根據昨日市價，手頭上的以太幣及比特幣公允價值分別約7240萬美元及3280萬美元，相當於估值增加約為520萬美元。不過，根據今年6月30日市價，集團手上比特幣及以太幣市值分別為6520萬及3220萬美元。

根據國際財務報告準則項下的相關會計準則，將已購買的虛擬貨幣入賬為無形資產，並採用成本模型進行計量，因此，手上的比特幣上半年度估值減少約1730萬美元，預期將於中期業績內確認為減值虧損，相反期間有錄得升幅的以太幣公允價值增加約1470萬美元，則不會於中期業績內確認為重估收益。

集團董事會認為，今次減值虧損不會對集團現金流量、營運及經調整虧損或利潤淨額產生任何重大影響，並預期手上的比特幣公允價值如在今個財政年度結算日出現增加，將可於全年度業績內撥回。