李小加：數碼化經濟是港金融下一潮流

李小加指出，目前內地融資以銀行資金為主，有國家的隱性擔保，但以上融資模式需要有固定的收益，與小微企業發展周期不同，而且小微企業倒閉風險較高和這些資金風險偏好也未必能匹配。他認為，數碼化的小微企業融資，較適合由股權投資基金先來投入，因為這類基金有足夠的興趣、風險承受和認知能力。

港可為內地小微企引外國資金

李小加指出，目前全球有不少投資資金，香港可為內地吸引國際資金。至於香港應以甚麼政策配合，他認為監管機構要清楚「自已不知道什麼」，允許市場自行發展、創新便可以，自然會找到出路，「不做攔路虎，比什麼都重要」。

近月接內地監管機構就收集使用數據加強監管科企，李小加認為客戶私隱可技術解決，問題不大。不過，政府正關注科企濫用數據損害消費者利益，以及地緣政治下的國家安全問題，任何數據都可作為情報，因此在關係緊張的時代，涉及的數據範圍不會小。