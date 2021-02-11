港上月PMI回落 仍處擴張區

海外買家因疫情再度爆發而緊縮採購，導致香港企業6月份的出口需求減少，當中包括從內地新接的業務，也在5月份短暫回升後縮減。由於訂單需求與生產增長同時回軟，因此企業更加審慎採購。若干業者表示曾於上月積極增購投入品，所以在6月份作出回調。

勞動力緊絀 玫供貨表現倒退

供應商的供貨表現曾於4月份短暫改善，但至6月份卻又接連兩月倒退，而配送時間更以2月份以來的最高速率延長。企業表示，除原材料短缺、航運延誤之外，勞動力緊張也是付貨履行時間拖延的原因之一。

IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，由於疫情在亞太地區復燃，因此海外需求放緩並不足為奇。私營企業繼續承受價格壓力，在薪資上漲、就業人手減少的趨勢下，企業的勞動力緊絀，而這個現象在其他進行PMI研究調查的國家或地區亦有出現。整體而言，私營企業於6月份對未來12個月的業務前景維持樂觀，毋疑是良好的徵兆。IHS Markit預測，2021年本港GDP增長為6.8%。