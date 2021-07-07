余偉文：虛銀創造盈利仍難 盡力提供協助

冀中小企貸款以大數據評估風險

對於香港經濟，余偉文指對經濟有信心，並指出未來有三大發展方向，分別是連接中國內地、發展科技及發展綠色金融。他指出，香港一方面完全融入國際市場，同時亦是屬於中國的城市，擁有獨特的地位，目前已有各種互聯互通的機制，短期內還會新增債券「南向通」和「跨境理財通」，使內地投資者經香港購買國際投資產品，為香港的金融機構提供更多發展機遇。

亞洲接種比率較低 致經濟恢復滯後

此外，余偉文表示，金管局早前提出「金融科技2025」策略，將更支持虛擬銀行發展及開放「應用程式介面」（API）等項目。綠色金融方面，當局繼續關注氣候變化等問題，並推出綠色債券以發展可持續經濟。

新冠疫苗推出後，余偉文指亞洲的整體接種比率較歐洲低，導致經濟恢復速度滯後，若市民仍對疫苗猶豫不決，經濟將繼續受到打擊。