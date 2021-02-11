金管局：上半年「網絡釣魚」詐騙倍升 111客戶合共被騙2200萬 銀行稱已收緊措施

明報記者 歐陽偉昉

金管局指出，按照當局的監管要求，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領客戶到其網站或流動應用程式作交易，更不會透過超連結要求客戶提供任何敏感的個人資料，包括登入密碼和一次過密碼。若收到上述短訊或電郵超連結，都不是由銀行發出。

至於行騙手法，據了解，當市民進入超連結後，向騙徒提供銀行戶口的帳戶名稱、密碼，騙徒因而利用這些資料，從市民的銀行帳戶中把資金轉走。若市民提供上述個人資訊，等於把整個戶口拱手相讓。

伙銀行公會教育大眾 勿於超連結提供帳戶資料

金管局表示，已與銀行公會透過互聯網和社交媒體平台，推廣防範網絡釣魚詐騙信息，而多家銀行近期亦提升網絡保安。渣打公布加強核實客戶身分新措施，當客戶登記或重新登記流動保安編碼器，並於網上或流動理財進行新增收款人、轉帳、增加轉帳額等高風險交易，網上及流動銀行服務或會因保安理由而暫停。客戶致電客戶服務熱線核實身分後，服務會重新啟動。

恒生（0011）表示，已就網絡釣魚提升保安措施，客戶在啟動或將流動保安編碼轉換至另一裝置，會將戶口轉帳至未經登記收款人及小額轉帳的每日轉帳限額重設為零，並暫停登記新的收款人。中銀香港（2388）表示，客戶在辦理高風險交易時，若系統偵測有潛在風險便拒納，並向客戶發出短訊提示，客戶需致電該行核實身分程序，方可安排解除有關限制。匯豐指出，會加強和警方合作，打擊網絡釣魚詐騙。

羅兵咸永道香港網絡安全及私隱服務合伙人顏國定表示，釣魚詐騙除了涉及在銀行，亦會偽裝為快遞、物業和其他大型企業，騙取市民的個人資料用。自上月以來釣魚詐騙相關常見，該行每日均會發現10多個偽冒銀行或大型公司的新網站註冊。他指出，一旦在偽冒網站交出密碼等資料，事後已難有補救措施。

顏國定：日均逾10個 偽冒銀行等新網站註冊

為加強教育，金管局與銀行業界一同使用「數碼KEY 睇緊啲，撳LINK前 要三思 !」的主題標語，將提防「網絡釣魚」詐騙行為的信息，透過各種宣傳渠道帶給市民大眾。