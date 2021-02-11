遠東擬售港英澳等樓盤套500億 再投中港地

指港發展樓盤成本較高 損毛利率

截至今年3月底止，遠展已實現138億元預售樓款待入帳。邱達昌稱，隨着在中外售樓陸續回籠，有意撥其中100億至150億元在香港及大灣區投地。他指在港發展樓盤成本較高，毛利率未必及得上海外，因此若然增加在港發展，難免會拖低整體毛利率，然而可透過平衡不同地區發展紓緩壓力。

集團執行董事兼帝盛酒店行政總裁邱詠筠表示，集團旗下酒店參與各地的防疫及隔離酒店運作，因此毛利率只由2019/20年度的53.9%跌至約44.7%，比同行少，加上個別地區如澳洲的本土及「宅度假」有需求，因此他們短期內趁機在當地增開兩間酒店，並因應長居需求在英國開發公寓式酒店。長遠集團繼續物色更多新三四星級酒店投資，甚至在港物色發展公寓式酒店及酒店項目。

淨槓桿比率健康 維持漸進增派股息

另遠展近期聯同周大福企業持有的澳洲Star Entertainment競購皇冠度假村，邱達昌表示，若落實兩公司合併，可按年節省1億澳元費用。另集團亦有意將承接海外按揭的BC Investment的貸款組合，由當前約100億元增至300億元。儘管發展多多，執行董事兼董事總經理孔祥達指出，集團的淨槓桿比率約28%，若不超過60%，尚處於健康水平，並且可維持漸進增派股息。