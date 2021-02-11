經濟

遠東擬售港英澳等樓盤套500億 再投中港地

【明報專訊】遠東發展（0035）擁有大量海外樓盤，「食正」近年香港的移民潮，集團主席邱達昌表示，以位於英國、澳洲、新加坡及香港等地手上可供預售及發展中樓盤貨值逾500億元陸續售出及資金回籠後，有意將當中約100億至150億元在香港以至大灣區收購土儲。集團亦擬在英國出售倫敦Dorsett City酒店套現1.15億英鎊後，繼續在港物色新的三四星級酒店及公寓式酒店投資機會。

指港發展樓盤成本較高 損毛利率

截至今年3月底止，遠展已實現138億元預售樓款待入帳。邱達昌稱，隨着在中外售樓陸續回籠，有意撥其中100億至150億元在香港及大灣區投地。他指在港發展樓盤成本較高，毛利率未必及得上海外，因此若然增加在港發展，難免會拖低整體毛利率，然而可透過平衡不同地區發展紓緩壓力。

集團執行董事兼帝盛酒店行政總裁邱詠筠表示，集團旗下酒店參與各地的防疫及隔離酒店運作，因此毛利率只由2019/20年度的53.9%跌至約44.7%，比同行少，加上個別地區如澳洲的本土及「宅度假」有需求，因此他們短期內趁機在當地增開兩間酒店，並因應長居需求在英國開發公寓式酒店。長遠集團繼續物色更多新三四星級酒店投資，甚至在港物色發展公寓式酒店及酒店項目。

淨槓桿比率健康 維持漸進增派股息

另遠展近期聯同周大福企業持有的澳洲Star Entertainment競購皇冠度假村，邱達昌表示，若落實兩公司合併，可按年節省1億澳元費用。另集團亦有意將承接海外按揭的BC Investment的貸款組合，由當前約100億元增至300億元。儘管發展多多，執行董事兼董事總經理孔祥達指出，集團的淨槓桿比率約28%，若不超過60%，尚處於健康水平，並且可維持漸進增派股息。

相關字詞﹕皇冠度假村 周大福企業 孔祥達 邱詠筠 邱達昌 遠東發展

上 / 下一篇新聞

港交所明年末季改制 新股上市T+2 實名制阻重複認購 業界：孖展收入減影響微
港交所明年末季改制 新股上市T+2 實名制阻重複認購 業界：孖展收入減影響微
兩新股今掛牌 暗盤表現未見突出
兩新股今掛牌 暗盤表現未見突出
外媒：網信辦曾建議滴滴押後赴美上市
外媒：網信辦曾建議滴滴押後赴美上市
小米擬發美元優先債 作一般公司用途
小米擬發美元優先債 作一般公司用途
科網醫藥續弱 恒指曾失28000關
科網醫藥續弱 恒指曾失28000關
金管局：上半年「網絡釣魚」詐騙倍升 111客戶合共被騙2200萬 銀行稱已收緊措施
金管局：上半年「網絡釣魚」詐騙倍升 111客戶合共被騙2200萬 銀行稱已收緊措施
余偉文：虛銀創造盈利仍難 盡力提供協助
余偉文：虛銀創造盈利仍難 盡力提供協助
港上月PMI回落 仍處擴張區
港上月PMI回落 仍處擴張區
李小加：數碼化經濟是港金融下一潮流
李小加：數碼化經濟是港金融下一潮流
吉利6月銷量跌9% 上半年達全年目標41%
吉利6月銷量跌9% 上半年達全年目標41%
港航永續債息三度延付 累欠逾11.6億
港航永續債息三度延付 累欠逾11.6億
人行要求虛幣軟件服務商公司註銷
人行要求虛幣軟件服務商公司註銷
美圖：7.8億掃虛擬貨幣 半年須撇帳1.3億
美圖：7.8億掃虛擬貨幣 半年須撇帳1.3億
券商料SOGO上半年銷售止跌 銅鑼灣店升9％ 本地客支持有限
券商料SOGO上半年銷售止跌 銅鑼灣店升9％ 本地客支持有限
Hypebeast明年攻美開旗艦店
Hypebeast明年攻美開旗艦店
永和環球提私有化白馬媒體 每股7.12元
永和環球提私有化白馬媒體 每股7.12元
OPEC+談判破裂 國際油價升 美前能源部長：油價或漲至逾百美元
OPEC+談判破裂 國際油價升 美前能源部長：油價或漲至逾百美元
美上月非製造業指數回落 遜預期
美上月非製造業指數回落 遜預期
微博受私有化傳聞帶動 盤前股價曾升近50%
微博受私有化傳聞帶動 盤前股價曾升近50%
張兆聰：港股買盤力弱 勿急博反彈
張兆聰：港股買盤力弱 勿急博反彈
植耀輝：股價近期大彈 吉利宜先觀望
植耀輝：股價近期大彈 吉利宜先觀望
技術取勝：中化化肥中線或試高位
技術取勝：中化化肥中線或試高位
匯豐再更新網上理財條款 強調海外可用
匯豐再更新網上理財條款 強調海外可用
劉思明：小心醫藥生科跑贏趨勢或變
劉思明：小心醫藥生科跑贏趨勢或變
周顯：工廈搞劏房 財路一條
周顯：工廈搞劏房 財路一條
湯文亮：新樓買家要仔唔要乸
湯文亮：新樓買家要仔唔要乸
啟德新盤本月售419伙 佔大市成交75% 維港1號熱銷帶動 區內5盤吸金撲50億
啟德新盤本月售419伙 佔大市成交75% 維港1號熱銷帶動 區內5盤吸金撲50億
內地背景富豪「甩名」後 2.38億購波老道豪宅
內地背景富豪「甩名」後 2.38億購波老道豪宅
賭王前看護沽比華利山 13年賺1.7倍
賭王前看護沽比華利山 13年賺1.7倍
新世界財團申西貢沙下建972伙
新世界財團申西貢沙下建972伙
1億沽京瑞廣場舖 蔡志忠：重整物業組合非看淡
1億沽京瑞廣場舖 蔡志忠：重整物業組合非看淡
新城市廣場推電子消費大賞
新城市廣場推電子消費大賞
中銀香港資產管理：亞企開始注重ESG 留意相關債券
中銀香港資產管理：亞企開始注重ESG 留意相關債券