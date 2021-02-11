科網醫藥續弱 恒指曾失28000關

【明報專訊】港股近期受到科網股持續弱勢影響，加上昨日醫藥股受新政策困擾，藍籌生科股藥明生物（2269）一度急跌逾15.5%，以至恒指曾經失守28,000點，低見27,904點。但午後買盤追入騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）而股價倒升，令尾市跌幅收窄至只有70點，收市報28,072點，全板成交額逾1448億元。至昨晚10時半，恒指夜期再失守28,000點，低水237點，報27,836點。
逾10億元北水沽騰訊
北水持續淨流出，昨日單日淨流出15.68億元，並且以騰訊淨流出10.06億元最多，反而藥明見淨買入6600萬元。
藥明昨日全日跌幅收窄至8.4%，但仍為表現最差的大藍籌。阿里健康（0241）亦跌5.5%，見52周低位。由於內地藥監局的國家藥品審評中心推出新政策，要求對醫藥企業研發提出更高要求，市場擔心恐直接衝擊研發合同外包服務商（CRO）的業務，因此生科股及相關股份大跌。
不過，摩根士丹利的報告指出，新政策鼓勵醫藥研發機構用更好的支援照護技術，以及由使用安慰劑作對照，轉為經受監控的測試作比較，其相信藥明生物長遠受惠。
專家估港股下試27500點
永裕證券董事總經理謝明光表示，內地落實新的醫藥研發政策，此前又爆出滴滴應用程式被內地要求下架，均影響市場心理。他預期港股有機會向下調整至27,500至27,600點。
信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉表示，中央政府近期加強監管科技股行業，令行業投資前景變得波動。她預測恒指在第三季會在27,000至30,000點上落，並看好本地消費股。