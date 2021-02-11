科網醫藥續弱 恒指曾失28000關

逾10億元北水沽騰訊

北水持續淨流出，昨日單日淨流出15.68億元，並且以騰訊淨流出10.06億元最多，反而藥明見淨買入6600萬元。

藥明昨日全日跌幅收窄至8.4%，但仍為表現最差的大藍籌。阿里健康（0241）亦跌5.5%，見52周低位。由於內地藥監局的國家藥品審評中心推出新政策，要求對醫藥企業研發提出更高要求，市場擔心恐直接衝擊研發合同外包服務商（CRO）的業務，因此生科股及相關股份大跌。

不過，摩根士丹利的報告指出，新政策鼓勵醫藥研發機構用更好的支援照護技術，以及由使用安慰劑作對照，轉為經受監控的測試作比較，其相信藥明生物長遠受惠。

專家估港股下試27500點

永裕證券董事總經理謝明光表示，內地落實新的醫藥研發政策，此前又爆出滴滴應用程式被內地要求下架，均影響市場心理。他預期港股有機會向下調整至27,500至27,600點。

信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉表示，中央政府近期加強監管科技股行業，令行業投資前景變得波動。她預測恒指在第三季會在27,000至30,000點上落，並看好本地消費股。