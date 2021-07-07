經濟

外媒：網信辦曾建議滴滴押後赴美上市

【明報專訊】《華爾街日報》引述消息稱，滴滴出行（美：DIDI）赴美上市數周前，中國網信辦曾建議公司押後上市計劃，並敦促滴滴對自身網絡安全進行一次徹底檢查。據報，包括中國網信辦的政府官員均擔心，滴滴到美國上市或使大量數據落入外國手中。然而，由於不想再拖延上市，考慮到投資者的回報，滴滴最終決定如期推進IPO。

滴滴滿幫集團美市早段急挫22%

昨晚是滴滴被下架後首個美股交易日，開市早段急挫22%。同樣遭實施網絡安全審查的平台，還有對滿幫集團（美：YMM）旗下打車平台「運滿滿」、「貨車幫」，以及看準網（美：BZ）旗下「BOSS直聘」。受監管事宜拖累，滿幫集團早段亦跌兩成，看準網跌逾一成。

《華爾街日報》指出，滴滴從不同機構獲得的信息各異，部分機構已公開表明支持企業到境外上市，但同時強調保護敏感數據和網絡安全的必要。惟是次行動表明，中央對保護國家安全的重要，遠遠超於中資企業的發展路途。中國網信辦未有回覆，滴滴則不予置評，同時強調公司在赴美上市以前，並不知悉中央對其進行網絡安全審查。

強調上市前不知遭審查網絡安全

滴滴IPO共集資44億美元（約343億港元），於上月30日正式掛牌。然而上市還未夠一周，中央上周五（2日）以為防範國家數據安全風險為由，對平台進行審查並暫停其新用戶註冊；兩天後再宣布平台存在嚴重違法違規收集使用個人信息的問題，要求應用商店即時下架，並要求滴滴按照法律要求整改。

消息人士認為，即使包括滴滴在內的出行公司，會將其用戶和交通流量數據存儲在中國境內的服務器上，中國網信辦官員仍然擔心，若設備從國外採購，或使滴滴因赴美上市而披露更多資訊後，容易受到網絡安全攻擊，從而使大量數據曝光。

騰訊阿里股價先跌後升

騰訊（0700）和阿里巴巴（9988）均是滴滴的股東，兩者昨日在港股均先跌後升，騰訊升0.9%，阿里升1.65%，均在周一大跌後靠穩。

相關字詞﹕看準網 滿幫集團 中國網信辦 滴滴出行

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