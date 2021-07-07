兩新股今掛牌 暗盤表現未見突出

小鵬汽車暗盤跌穿招股價

小鵬昨日公布招股結果，每股定價165元，較招股價上限低8%，集資淨額約137.8億元。公開發售部分錄得約13.73倍超額認購，一手中籤率10%，抽20手穩獲一手。至於朝聚眼科反應更佳，獲逾15萬人認購，一手中籤率5.67%，抽18手可穩獲一手，最終以招股價上限每股10.6元定價，集資淨額13.6億元。

醫脈通孖展超購231倍

將於今日截止招股的醫脈通（2192）及康聖環球基因（9960），綜合券商數據，截至昨日下午6時，醫脈通錄得孖展約978億元，公開發售集資額4.22億元，僅計券商孖展，超購231倍。至於康聖環球基因錄得孖展約418億元，公開發售集資額2.21億元，僅計券商孖展，公開發售超購188倍。

康聖環球錄418億孖展

除上述兩隻股份，現時仍有6隻新股正在招股，分別為中國通才（2175）、德信服務（2215）、百得利（6909）、康橋悅（2205）、融信服務（2207）及三巽控股（6611）。

明報記者

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