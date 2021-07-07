經濟

港交所明年末季改制 新股上市T+2 實名制阻重複認購 業界：孖展收入減影響微

【明報專訊】本地新股結算現時採用「T+5」周期，意味首次公開發售（IPO）由定價到上市相隔5個交易日，需時遠較美股市場的「T+1」長。港交所（0388）早前建議設立並改用新股電子結算平台「FINI（Fast Interface for New Issuance）」加快流程，昨日公布諮詢總結稱建議獲九成回應者支持，相信最快可於明年第四季實現「T+2」周期。根據資料，「FINI」平台主要面向市場參與者，如包銷商、保薦人及股份過戶處等，並不涉散戶參與。總結文件亦提及，未來新股認購或推「實名制」，並利用「FINI」審查。換言之，此後散戶重複認購行為或將「絕迹」。

明報記者 馬迪帆

港交所於前年起提出，擬縮短新股結算周期，前任行政總裁李小加更曾表示，希望有日可達「T+0」。港交所於去年11月、李小加退任前發表諮詢，當時建議「FINI」採用「T+1」周期，望追上美股時間表，惟未能成事。於推行時間上，平台將於明年年初起測試，第四季度正式實施。根據資料，「FINI」一大好處，是可大幅減少熱門新股招股超額認購造成的巨額凍資，屆時最多會凍結公開發售集資額的規模，不需要將所有市場認購資金全部凍結。如今年快手（1024）上市，一度凍資1.25萬億元的情况，未來或將難再重演。

陳翊庭：適時向「T+1」推進

港交所上市主管陳翊庭昨日解釋，最終未有採用「T+1」是因應業界要求，希望有更多時間處理新股相關工作。她指出，大型新股市場參與方需時間完成配售等工作，而上市科及證監會亦要於定價後進行監管審查，因此預留兩個交易日更靈活。她表示，未來平台運作一段時間後，亦會適時向「T+1」推進，而視乎個別新股情况，亦可能批准公司採用「T+3」時間表。

張華峰讚減少認購風險利市場

此外，早前市場期待「FINI」可處理「一人多戶」重複認購情况。陳翊庭回覆稱，識別重複認購是新股保薦人責任，但「FINI」亦會設有算法對此審查。根據諮詢總結，港交所未來擬追隨證監會，於新股市場設立投資者識別碼制度，即俗稱的「實名制」。無論透過白表、eIPO認購，中介均需提交認購人統一身分證明資料。據了解，屆時港交所將有望統一審查每名散戶的投資者識別碼，惟運作模式仍有待證監會確立制度後再決定。

新股周期由5日縮短為2日後，未來料券商新股孖展收入亦會大幅減少。金融服務界議員張華峰昨日回應稱，雖然做法會影響券商業績，但由原本的建議的1日周期轉成2日，已有所好轉；此外，孖展收入亦非券商最大收入來源。他續稱，相信「FINI」將可減少認購風險，整體對市場是有利。

相關字詞﹕港交所 新股

上 / 下一篇新聞

兩新股今掛牌 暗盤表現未見突出
兩新股今掛牌 暗盤表現未見突出
外媒：網信辦曾建議滴滴押後赴美上市
外媒：網信辦曾建議滴滴押後赴美上市
小米擬發美元優先債 作一般公司用途
小米擬發美元優先債 作一般公司用途
科網醫藥續弱 恒指曾失28000關
科網醫藥續弱 恒指曾失28000關
遠東擬售港英澳等樓盤套500億 再投中港地
遠東擬售港英澳等樓盤套500億 再投中港地
金管局：上半年「網絡釣魚」詐騙倍升 111客戶合共被騙2200萬 銀行稱已收緊措施
金管局：上半年「網絡釣魚」詐騙倍升 111客戶合共被騙2200萬 銀行稱已收緊措施
余偉文：虛銀創造盈利仍難 盡力提供協助
余偉文：虛銀創造盈利仍難 盡力提供協助
港上月PMI回落 仍處擴張區
港上月PMI回落 仍處擴張區
李小加：數碼化經濟是港金融下一潮流
李小加：數碼化經濟是港金融下一潮流
吉利6月銷量跌9% 上半年達全年目標41%
吉利6月銷量跌9% 上半年達全年目標41%
港航永續債息三度延付 累欠逾11.6億
港航永續債息三度延付 累欠逾11.6億
人行要求虛幣軟件服務商公司註銷
人行要求虛幣軟件服務商公司註銷
美圖：7.8億掃虛擬貨幣 半年須撇帳1.3億
美圖：7.8億掃虛擬貨幣 半年須撇帳1.3億
券商料SOGO上半年銷售止跌 銅鑼灣店升9％ 本地客支持有限
券商料SOGO上半年銷售止跌 銅鑼灣店升9％ 本地客支持有限
Hypebeast明年攻美開旗艦店
Hypebeast明年攻美開旗艦店
永和環球提私有化白馬媒體 每股7.12元
永和環球提私有化白馬媒體 每股7.12元
OPEC+談判破裂 國際油價升 美前能源部長：油價或漲至逾百美元
OPEC+談判破裂 國際油價升 美前能源部長：油價或漲至逾百美元
美上月非製造業指數回落 遜預期
美上月非製造業指數回落 遜預期
微博受私有化傳聞帶動 盤前股價曾升近50%
微博受私有化傳聞帶動 盤前股價曾升近50%
張兆聰：港股買盤力弱 勿急博反彈
張兆聰：港股買盤力弱 勿急博反彈
植耀輝：股價近期大彈 吉利宜先觀望
植耀輝：股價近期大彈 吉利宜先觀望
技術取勝：中化化肥中線或試高位
技術取勝：中化化肥中線或試高位
匯豐再更新網上理財條款 強調海外可用
匯豐再更新網上理財條款 強調海外可用
劉思明：小心醫藥生科跑贏趨勢或變
劉思明：小心醫藥生科跑贏趨勢或變
周顯：工廈搞劏房 財路一條
周顯：工廈搞劏房 財路一條
湯文亮：新樓買家要仔唔要乸
湯文亮：新樓買家要仔唔要乸
啟德新盤本月售419伙 佔大市成交75% 維港1號熱銷帶動 區內5盤吸金撲50億
啟德新盤本月售419伙 佔大市成交75% 維港1號熱銷帶動 區內5盤吸金撲50億
內地背景富豪「甩名」後 2.38億購波老道豪宅
內地背景富豪「甩名」後 2.38億購波老道豪宅
賭王前看護沽比華利山 13年賺1.7倍
賭王前看護沽比華利山 13年賺1.7倍
新世界財團申西貢沙下建972伙
新世界財團申西貢沙下建972伙
1億沽京瑞廣場舖 蔡志忠：重整物業組合非看淡
1億沽京瑞廣場舖 蔡志忠：重整物業組合非看淡
新城市廣場推電子消費大賞
新城市廣場推電子消費大賞
中銀香港資產管理：亞企開始注重ESG 留意相關債券
中銀香港資產管理：亞企開始注重ESG 留意相關債券