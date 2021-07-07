港交所明年末季改制 新股上市T+2 實名制阻重複認購 業界：孖展收入減影響微

明報記者 馬迪帆

港交所於前年起提出，擬縮短新股結算周期，前任行政總裁李小加更曾表示，希望有日可達「T+0」。港交所於去年11月、李小加退任前發表諮詢，當時建議「FINI」採用「T+1」周期，望追上美股時間表，惟未能成事。於推行時間上，平台將於明年年初起測試，第四季度正式實施。根據資料，「FINI」一大好處，是可大幅減少熱門新股招股超額認購造成的巨額凍資，屆時最多會凍結公開發售集資額的規模，不需要將所有市場認購資金全部凍結。如今年快手（1024）上市，一度凍資1.25萬億元的情况，未來或將難再重演。

陳翊庭：適時向「T+1」推進

港交所上市主管陳翊庭昨日解釋，最終未有採用「T+1」是因應業界要求，希望有更多時間處理新股相關工作。她指出，大型新股市場參與方需時間完成配售等工作，而上市科及證監會亦要於定價後進行監管審查，因此預留兩個交易日更靈活。她表示，未來平台運作一段時間後，亦會適時向「T+1」推進，而視乎個別新股情况，亦可能批准公司採用「T+3」時間表。

張華峰讚減少認購風險利市場

此外，早前市場期待「FINI」可處理「一人多戶」重複認購情况。陳翊庭回覆稱，識別重複認購是新股保薦人責任，但「FINI」亦會設有算法對此審查。根據諮詢總結，港交所未來擬追隨證監會，於新股市場設立投資者識別碼制度，即俗稱的「實名制」。無論透過白表、eIPO認購，中介均需提交認購人統一身分證明資料。據了解，屆時港交所將有望統一審查每名散戶的投資者識別碼，惟運作模式仍有待證監會確立制度後再決定。

新股周期由5日縮短為2日後，未來料券商新股孖展收入亦會大幅減少。金融服務界議員張華峰昨日回應稱，雖然做法會影響券商業績，但由原本的建議的1日周期轉成2日，已有所好轉；此外，孖展收入亦非券商最大收入來源。他續稱，相信「FINI」將可減少認購風險，整體對市場是有利。