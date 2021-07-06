樓上燕窩董事1.2億購上水舖

土地註冊處顯示，上述物業為新發街44 號地下連入則閣樓，地舖面積約1500 方呎，另閣樓約1000方呎，上月初以1.2億元易手，呎價約4.8萬元，登記買家為LOYAL VAST LIMITED，董事包括樓上侯君俠及侯君剛。原業主早於1989年以260萬元購入，持貨32年，帳面賺幅高達45倍。

大圍積福街舖46年升值185倍

另鄰近大圍港鐵站商舖水漲船高。市場消息指出，大圍積福街68至74號地舖連閣樓，面積約900方呎，最新以約2980萬元售出，呎價約3.3萬元，低市價約15%。原業主於1975年以16萬購入，持貨46年帳面升值約185倍。

此外，已故舖王鄧成波家族持有約八成業權的尖沙嘴加連威老道65至73號（單號）舊樓，早前獲土地審裁處批出強拍令後，並於本月27日進行強拍，底價約19.26億元。項目佔地約10,840方呎，規劃為「商業」用途，若以地積比率12倍發展，可建樓面約13萬方呎，每方呎樓面地價約1.48萬元。

鄧成波加連威老道舊樓本月27日強拍

資料顯示，上述舊樓原定去年7月30日，不過在強拍前一日，即7月29日，負責強拍的仲量聯行指，根據法庭指引取消有關強拍。