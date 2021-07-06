經濟

香港地產

樓上燕窩董事1.2億購上水舖

【明報專訊】雖然疫情下水貨客大減，但新界北區舖位仍然吸引投資者入市，過去半年積極入市的樓上燕窩莊董事侯君俠及侯君剛，上月初便以1.2億元購入上水新發街一個地舖。

土地註冊處顯示，上述物業為新發街44 號地下連入則閣樓，地舖面積約1500 方呎，另閣樓約1000方呎，上月初以1.2億元易手，呎價約4.8萬元，登記買家為LOYAL VAST LIMITED，董事包括樓上侯君俠及侯君剛。原業主早於1989年以260萬元購入，持貨32年，帳面賺幅高達45倍。

大圍積福街舖46年升值185倍

另鄰近大圍港鐵站商舖水漲船高。市場消息指出，大圍積福街68至74號地舖連閣樓，面積約900方呎，最新以約2980萬元售出，呎價約3.3萬元，低市價約15%。原業主於1975年以16萬購入，持貨46年帳面升值約185倍。

此外，已故舖王鄧成波家族持有約八成業權的尖沙嘴加連威老道65至73號（單號）舊樓，早前獲土地審裁處批出強拍令後，並於本月27日進行強拍，底價約19.26億元。項目佔地約10,840方呎，規劃為「商業」用途，若以地積比率12倍發展，可建樓面約13萬方呎，每方呎樓面地價約1.48萬元。

鄧成波加連威老道舊樓本月27日強拍

資料顯示，上述舊樓原定去年7月30日，不過在強拍前一日，即7月29日，負責強拍的仲量聯行指，根據法庭指引取消有關強拍。

相關字詞﹕強拍 加連威老道 鄧成波 積福街 新發街 樓上燕窩

上 / 下一篇新聞

內地再3平台停新用戶 國安法審查 全屬6月赴美上市 《環時》︰信息監管要更嚴
內地再3平台停新用戶 國安法審查 全屬6月赴美上市 《環時》︰信息監管要更嚴
內地客港股掟貨 逾108億北水流出歷來第三多
內地客港股掟貨 逾108億北水流出歷來第三多
路透：補救措施不足 虎牙鬥魚合併料泡湯
路透：補救措施不足 虎牙鬥魚合併料泡湯
歸創通橋掛牌逆市升四成 每手賺8650元
歸創通橋掛牌逆市升四成 每手賺8650元
港澳傳洽通關安排 初期每日限3000人
港澳傳洽通關安排 初期每日限3000人
國泰推「國泰」品牌 包攬消費餐飲購物元素
國泰推「國泰」品牌 包攬消費餐飲購物元素
綠地加碼「外判」物管予雅生活 滬物管項目售花樣年 套現12.6億元
綠地加碼「外判」物管予雅生活 滬物管項目售花樣年 套現12.6億元
小黃鴨之父林亮遭入稟控告誹謗
小黃鴨之父林亮遭入稟控告誹謗
蘇寧易購大股東轉讓16.96%股份
蘇寧易購大股東轉讓16.96%股份
強積金半年回報4.47% 跑輸恒指 美股基金升14% 表現最好
強積金半年回報4.47% 跑輸恒指 美股基金升14% 表現最好
花旗料聯儲局年底減買債規模
花旗料聯儲局年底減買債規模
科法斯：港企遭逾期付款情况惡化
科法斯：港企遭逾期付款情况惡化
SHOPLINE伙AlipayHK開快閃店 藉消費券扶助中小企
SHOPLINE伙AlipayHK開快閃店 藉消費券扶助中小企
法院批准方正集團重整計劃
法院批准方正集團重整計劃
財匯局擴權 許正宇：不是「加辣」
財匯局擴權 許正宇：不是「加辣」
蘋果私隱新規削廣告效力 廣告開支流向Android設備
蘋果私隱新規削廣告效力 廣告開支流向Android設備
歐盟研徵航空燃料污染稅
歐盟研徵航空燃料污染稅
OPEC+突取消會議 料分歧加劇
OPEC+突取消會議 料分歧加劇
張兆聰：近期銷售佳 Vesync或展升浪
張兆聰：近期銷售佳 Vesync或展升浪
劉宇亮：新業務大於原業務 是否屬違規？
劉宇亮：新業務大於原業務 是否屬違規？
薛偉傑：華為傳研多層堆疊處理器 可行性成疑
薛偉傑：華為傳研多層堆疊處理器 可行性成疑
技術取勝：天能動力或回試50天線
技術取勝：天能動力或回試50天線
何民傑：公共財政收入大幅萎縮 消費券或加劇財赤
何民傑：公共財政收入大幅萎縮 消費券或加劇財赤
徐家健：炒SPAC也有必勝法？
徐家健：炒SPAC也有必勝法？
劉思明：港科技股不振 吼深滬創板ETF
劉思明：港科技股不振 吼深滬創板ETF
周顯：商住契有辣有唔辣
周顯：商住契有辣有唔辣
湯文亮：富二代被人歧視
湯文亮：富二代被人歧視
上半年樓宇買賣登記4744億 97後新高 買賣宗數破5萬宗 8年半新高
上半年樓宇買賣登記4744億 97後新高 買賣宗數破5萬宗 8年半新高
甲廈884萬呎空置創紀錄 連續7季負吸納量
甲廈884萬呎空置創紀錄 連續7季負吸納量
換樓客1125萬破頂價入市荃灣城市廣場
換樓客1125萬破頂價入市荃灣城市廣場
維港1號首輪逾半買家採建期付款
維港1號首輪逾半買家採建期付款