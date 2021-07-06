維港1號首輪逾半買家採建期付款

其餘57宗成交，選用建築期二按付款計劃（最高直減折扣8.5%），佔32宗、佔比8.5%；另25宗成交則選用即供二按付款計劃（最高直減折扣12.5%），佔比6.6%。市場估計，中海外最快今日公布維港1號次輪銷售的時間。

康城SEA TO SKY沽清在望 餘貨少於5伙

受維港1號帶動，恒地（0012）啟德THE HENLEY I，繼過去周末兩日連沽13伙後，昨新售出4伙低座實用面積302方呎1房戶、吸金逾3246萬元，單位成交價793.34萬至825.94萬元、實呎2.62萬至2.73萬元；項目5月推出以來累售約258伙，套現約28.6億元。

會德豐及信置（0083）等合作的西南九龍長沙灣維港滙系列，今年初推出至今累售約355伙，昨新售出2伙實用面積311及489方呎標準戶、屬1房和2房戶，成交價861.3萬及1482.2萬元、實呎2.76萬及3.03萬元。長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY，全數1422伙清袋在望，新售出第3座高層實用面積797方呎J室3房戶，成交價1518.2萬元、實呎1.9萬元，項目餘貨已少於5伙。

山水盈18號屋6684萬易手

新界方面，路勁（1098）元朗錦田山水盈，連車位以6684.3萬元售出18號洋房（4房設計），以實用面積3183方呎計、實呎2.1萬元；上述成交為山水盈繼1號屋，於2019年底以逾1.15億元售出後，項目次高成交價。信置馬鞍山SILVERSANDS，亦售出5A座3樓實用面積455方呎C室2房戶，成交價961.7萬元、實呎2.11萬元。