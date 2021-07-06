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換樓客1125萬破頂價入市荃灣城市廣場

【明報專訊】近月港鐵荃灣西站多個半新盤屢錄二手破頂成交後，踏入下半年，荃灣樓齡逾30年的城市廣場，獲換樓客以1125萬元破頂價購入屋苑3房戶，較2019年屋苑舊紀錄高出約9%。

中原高級資深分區營業經理伍潔玲表示，城市廣場A座中層1室，實用面積745方呎，3房套間隔，叫價1190萬元，議價後以1125萬元成交，創屋苑新高，實呎15,101元。原業主2017年3月以850萬元買入單位，帳面獲利275萬元或32%。

海欣花園2房813萬破頂

資料顯示，屋苑對上紀錄於2019年10月所創下，位於A座高層2室，實用同為745方呎，以1030萬元易手，實呎13,826元，換言之新紀錄較舊紀錄高約9%。

青衣海欣花園亦錄得破頂成交。中原地產區域營業經理梁岳宏表示，入市氣氛持續活躍，其中海欣花園單日連錄3宗成交，包括3座高層B室，實用面積511方呎，2房間隔，以813萬元沽出，成交價創屋苑新高，實呎15,910元。原業主1998年以250.3萬元買入，帳面獲利562.7萬元或約2.25倍。

元朗首4日31宗升八成

踏入7月，元朗區二手交投熾熱，本月首4日已錄31宗二手成交，較上月同期多14宗或82%，當中尚悅單日連錄3宗成交。中原營業經理王勤學表示，最新成交為10座高層E室，實用面積357方呎，2房間隔，以548萬元沽出，實呎15,350元。原業主2017年5月435.5萬元買入，帳面獲利112.5萬元或26%。

此外，中原地產分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳維景灣畔9座低層H室，屬實用面積498方呎兩房間隔，議價後以約920.7萬元成交，實用呎價18,488元。原業主於2001年11月以224萬元購入上址，持貨近20年，現轉手帳面大幅獲利696.7萬元，單位升值3.1倍。

新港城2房破頂價沽 原業主微蝕離場

不過，馬鞍山新港城新近雖錄2房破頂價成交，但原業主連使費計需微蝕離場，為近期罕見，單位位於M座高層02室，實用面積363方呎，2房間隔，以708萬元易手，實呎19,504元，創同類單位新高。原業主2018年以673萬元購入單位，雖帳面獲利35萬元，但連使費計後料微蝕約4萬元離場。

相關字詞﹕城市廣場 新港城 維景灣畔 尚悅 海欣花園

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