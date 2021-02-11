甲廈884萬呎空置創紀錄 連續7季負吸納量

追平2001至2003年 最長下行周期紀錄

該行表示，雖然甲級寫字樓總租賃活動今年次季按季增長41.9%，達120萬方呎，上半年租賃總面積則為210萬方呎，比去年同期高出107.1%，不過除九龍東錄得14.21萬方呎的正吸納量外，其餘所有區域都錄得負吸納量，令次季甲廈錄得共32.21萬方呎的負吸納量，數字連續7季錄得負數，今次下行周期持續時間，與於2001年至2003年間出現的史上最長下行周期紀錄相同。

次季空置率升至10.8%

由於連續7季錄得負吸納量，次季整體甲廈空置率再升0.5個百分點，至最新的10.8%，更令總空置面積高達880萬方呎，創歷史新高。

整體租金亦繼續下跌，次季錄得2.1%的跌幅，惟下跌速度已見放緩，而上半年整體甲廈租金錄得5.3%的跌幅。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務-辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩指，若入境的隔離要求獲放寬，預計來自內地企業的寫字樓租賃需求將回升，寫字樓租金將在今年見底，然而空置率高企和未來數年的新供應增加，將使租金水平在未來一段時間內繼續維持於低位。

街舖空置率跌至15.4% 去年次季後低位

另外，持續的旅遊限制使入境旅客數量近乎零，香港整體街舖空置率次季跌至15.4%，為去年次季以來的最低水平。租金方面，該行指，租賃需求的輕微回升有助街舖租金按季上升1.2%，為2018年次季以來的首次回升，亦是自2013年第四季以來最強勁的季度增長。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務-商舖資深董事溫運強表示，隨著本地和全球疫苗接種計劃的開展，加上政府推出總值360億元電子消費券計劃的支持下，將鼓勵部分零售商考慮簽下新租約，從而帶動下半年市場的租賃成交量，以及降低空置率。