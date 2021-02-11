經濟

香港地產

甲廈884萬呎空置創紀錄 連續7季負吸納量

【明報專訊】新冠疫情緩和下，住宅市場明顯轉旺，不過商廈租賃市場仍然低迷。世邦魏理仕指出，今年次季全港甲級商廈錄得32.21萬方呎負吸納量，吸納量連續7季錄得負數，追平2001至2003年史上月最長下行周期，而期內甲廈總空置量更高達883.6萬方呎，創下歷史新高。

追平2001至2003年 最長下行周期紀錄

該行表示，雖然甲級寫字樓總租賃活動今年次季按季增長41.9%，達120萬方呎，上半年租賃總面積則為210萬方呎，比去年同期高出107.1%，不過除九龍東錄得14.21萬方呎的正吸納量外，其餘所有區域都錄得負吸納量，令次季甲廈錄得共32.21萬方呎的負吸納量，數字連續7季錄得負數，今次下行周期持續時間，與於2001年至2003年間出現的史上最長下行周期紀錄相同。

次季空置率升至10.8%

由於連續7季錄得負吸納量，次季整體甲廈空置率再升0.5個百分點，至最新的10.8%，更令總空置面積高達880萬方呎，創歷史新高。

整體租金亦繼續下跌，次季錄得2.1%的跌幅，惟下跌速度已見放緩，而上半年整體甲廈租金錄得5.3%的跌幅。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務-辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩指，若入境的隔離要求獲放寬，預計來自內地企業的寫字樓租賃需求將回升，寫字樓租金將在今年見底，然而空置率高企和未來數年的新供應增加，將使租金水平在未來一段時間內繼續維持於低位。

街舖空置率跌至15.4% 去年次季後低位

另外，持續的旅遊限制使入境旅客數量近乎零，香港整體街舖空置率次季跌至15.4%，為去年次季以來的最低水平。租金方面，該行指，租賃需求的輕微回升有助街舖租金按季上升1.2%，為2018年次季以來的首次回升，亦是自2013年第四季以來最強勁的季度增長。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務-商舖資深董事溫運強表示，隨著本地和全球疫苗接種計劃的開展，加上政府推出總值360億元電子消費券計劃的支持下，將鼓勵部分零售商考慮簽下新租約，從而帶動下半年市場的租賃成交量，以及降低空置率。

相關字詞﹕世邦魏理仕 負吸納量 空置率 甲級商廈

上 / 下一篇新聞

內地再3平台停新用戶 國安法審查 全屬6月赴美上市 《環時》︰信息監管要更嚴
內地再3平台停新用戶 國安法審查 全屬6月赴美上市 《環時》︰信息監管要更嚴
內地客港股掟貨 逾108億北水流出歷來第三多
內地客港股掟貨 逾108億北水流出歷來第三多
路透：補救措施不足 虎牙鬥魚合併料泡湯
路透：補救措施不足 虎牙鬥魚合併料泡湯
歸創通橋掛牌逆市升四成 每手賺8650元
歸創通橋掛牌逆市升四成 每手賺8650元
港澳傳洽通關安排 初期每日限3000人
港澳傳洽通關安排 初期每日限3000人
國泰推「國泰」品牌 包攬消費餐飲購物元素
國泰推「國泰」品牌 包攬消費餐飲購物元素
綠地加碼「外判」物管予雅生活 滬物管項目售花樣年 套現12.6億元
綠地加碼「外判」物管予雅生活 滬物管項目售花樣年 套現12.6億元
小黃鴨之父林亮遭入稟控告誹謗
小黃鴨之父林亮遭入稟控告誹謗
蘇寧易購大股東轉讓16.96%股份
蘇寧易購大股東轉讓16.96%股份
強積金半年回報4.47% 跑輸恒指 美股基金升14% 表現最好
強積金半年回報4.47% 跑輸恒指 美股基金升14% 表現最好
花旗料聯儲局年底減買債規模
花旗料聯儲局年底減買債規模
科法斯：港企遭逾期付款情况惡化
科法斯：港企遭逾期付款情况惡化
SHOPLINE伙AlipayHK開快閃店 藉消費券扶助中小企
SHOPLINE伙AlipayHK開快閃店 藉消費券扶助中小企
法院批准方正集團重整計劃
法院批准方正集團重整計劃
財匯局擴權 許正宇：不是「加辣」
財匯局擴權 許正宇：不是「加辣」
蘋果私隱新規削廣告效力 廣告開支流向Android設備
蘋果私隱新規削廣告效力 廣告開支流向Android設備
歐盟研徵航空燃料污染稅
歐盟研徵航空燃料污染稅
OPEC+突取消會議 料分歧加劇
OPEC+突取消會議 料分歧加劇
張兆聰：近期銷售佳 Vesync或展升浪
張兆聰：近期銷售佳 Vesync或展升浪
劉宇亮：新業務大於原業務 是否屬違規？
劉宇亮：新業務大於原業務 是否屬違規？
薛偉傑：華為傳研多層堆疊處理器 可行性成疑
薛偉傑：華為傳研多層堆疊處理器 可行性成疑
技術取勝：天能動力或回試50天線
技術取勝：天能動力或回試50天線
何民傑：公共財政收入大幅萎縮 消費券或加劇財赤
何民傑：公共財政收入大幅萎縮 消費券或加劇財赤
徐家健：炒SPAC也有必勝法？
徐家健：炒SPAC也有必勝法？
劉思明：港科技股不振 吼深滬創板ETF
劉思明：港科技股不振 吼深滬創板ETF
周顯：商住契有辣有唔辣
周顯：商住契有辣有唔辣
湯文亮：富二代被人歧視
湯文亮：富二代被人歧視
上半年樓宇買賣登記4744億 97後新高 買賣宗數破5萬宗 8年半新高
上半年樓宇買賣登記4744億 97後新高 買賣宗數破5萬宗 8年半新高
換樓客1125萬破頂價入市荃灣城市廣場
換樓客1125萬破頂價入市荃灣城市廣場
維港1號首輪逾半買家採建期付款
維港1號首輪逾半買家採建期付款
樓上燕窩董事1.2億購上水舖
樓上燕窩董事1.2億購上水舖