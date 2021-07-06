上半年樓宇買賣登記4744億 97後新高 買賣宗數破5萬宗 8年半新高

明報記者 林尚民

上半年整體樓宇登記錄50,336宗及4744.4億元，按半年計上升24%及32%，除金額逼近歷史高位外，宗數亦創2012年下半年60,711宗後8年半新高，當中住宅較為突出，上半年涉40,131宗及3952.8億元，按半年計上升23.1%及27.5%，金額則創下1996年有紀錄以來的歷史新高，宗數則創2012年下半年40,132宗後8年半新高。

連續4個月每月約9000宗水平

其中二手住宅上半年錄29,273宗及2650.2億元，同創2012年下半年30,263宗後的8年半新高， 而金額則創1995年下半年有紀錄以來歷史次高，料僅次於1997年上半年3060.5億元；一手住宅上半年錄8191宗及1177.1億元，較2020年下半年8811宗及1042.5億元下跌7.0%及上升12.9%，金額連續兩個半年度破千億元。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇估計，今年全年整體物業買賣登記可達9500億元，有望創按年新高，按年紀錄為1997年8680.2億元。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，上月全港共錄9374宗樓宇買賣登記，較5月的8959宗微升5%，創近25個月最多，並連續4個月處於9000宗邊緣上落，雖然估計7月份整體樓宇買賣登記量有機會輕微回調至9150宗水平，但已連續5個月徘徊9000宗大關，而8月份則有望再展升勢。

中原美聯共875間分行創紀錄

事實上，在旺市下，上半年代理佣金收入大增，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行香港住宅部上半年營業額27億元，較去年上半年上升39%，創半年計歷史新高，上半年該行已增設25間分行，分行數目現時增至475間，創歷史新高，人手亦增至6500人，下半年亦會加快擴充步伐，目標新增多40間分行，分行總數增至515間。另該行下半年人手增加1000人，人手總數目標7500人。

美聯住宅部行政總裁布少明亦指出，該行本年至今已增加30間分行，全港現時約有400間分行，總數為歷來最多，上半年亦已增聘1000人，現時有近6000名前線人員。他預計，年底前希望再增加30間分行，並再增加1200人。