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經濟
2021年7月6日星期二
徐家健 象牙塔看財技
投資策略
內地再3平台停新用戶 國安法審查 全屬6月赴美上市 《環時》︰信息監管要更嚴
內地客港股掟貨 逾108億北水流出歷來第三多
路透：補救措施不足 虎牙鬥魚合併料泡湯
歸創通橋掛牌逆市升四成 每手賺8650元
港澳傳洽通關安排 初期每日限3000人
國泰推「國泰」品牌 包攬消費餐飲購物元素
綠地加碼「外判」物管予雅生活 滬物管項目售花樣年 套現12.6億元
小黃鴨之父林亮遭入稟控告誹謗
蘇寧易購大股東轉讓16.96%股份
強積金半年回報4.47% 跑輸恒指 美股基金升14% 表現最好
花旗料聯儲局年底減買債規模
科法斯：港企遭逾期付款情况惡化
SHOPLINE伙AlipayHK開快閃店 藉消費券扶助中小企
法院批准方正集團重整計劃
財匯局擴權 許正宇：不是「加辣」
蘋果私隱新規削廣告效力 廣告開支流向Android設備
歐盟研徵航空燃料污染稅
OPEC+突取消會議 料分歧加劇
張兆聰：近期銷售佳 Vesync或展升浪
劉宇亮：新業務大於原業務 是否屬違規？
薛偉傑：華為傳研多層堆疊處理器 可行性成疑
技術取勝：天能動力或回試50天線
何民傑：公共財政收入大幅萎縮 消費券或加劇財赤
徐家健：炒SPAC也有必勝法？
劉思明：港科技股不振 吼深滬創板ETF
周顯：商住契有辣有唔辣
湯文亮：富二代被人歧視
上半年樓宇買賣登記4744億 97後新高 買賣宗數破5萬宗 8年半新高
甲廈884萬呎空置創紀錄 連續7季負吸納量
換樓客1125萬破頂價入市荃灣城市廣場
維港1號首輪逾半買家採建期付款
樓上燕窩董事1.2億購上水舖
徐家健：炒SPAC也有必勝法？
【明報專訊】研究發現，在IPO時買入特殊目的收購公司（SPAC）的股份，然後在空白支票公司找到收購對象合併前贖回，投資回報率平均達11.6%！
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