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薛偉傑：華為傳研多層堆疊處理器 可行性成疑

【明報專訊】華為還未找到方法解決晶片供應問題。據報道，雖然高通（QCOM）近期獲得美國政府批准，有限度地恢復向華為供貨，但都只是4G手機處理器，華為在5G手機處理器方面仍然被完全「封死」。

因此，內地6月底傳出一個奇聞，指華為旗下海思半導體正在研究，將兩枚14納米製程晶片垂直堆疊，形成一種特別設計的晶片，並指性能可以媲美7納米製程晶片，耗電和散熱問題也可以解決云云。

傳聞在網上引來不少爭論。個人傾向認為，處理器要採用多層堆疊設計，並沒有這麼簡單，否則，Intel（INTC）、AMD（AMD）、ARM（ARM）等早已採用這種設計。尤其是Intel，不用被外界批評其處理器性能提升如唧牙膏，追不上《摩爾定律（Moore's law）》所說的每18個月性能提升1倍。

首先，晶片採用多層堆疊設計來提高性能，並非全新概念。不過真正成功商業化應用的，主要是提高記憶體容量，尤其是NAND Flash快閃記憶體。

多層堆疊主要只用於記憶體

例如，美國最大記憶體生產商Micron（MU）在去年11月就宣布，開始量產全球首批176層堆疊設計的NAND Flash快閃記憶體。SK Hynix亦在去年12月宣布，完成176層堆疊設計的NAND Flash快閃記憶體開發工作。三星電子則計劃，在今年發表第7代V-NAND快閃記憶體，理論上最多可達到256層堆疊；甚至內地最大記憶體生產商長江存儲，據報現時也有能力生產64層和128層堆疊的3D NAND快閃記憶體。

接着的問題是，為何直至目前，中央處理器（CPU）和圖像處理器（GPU）仍然普遍採用單層設計，連三幾層甚至兩層堆疊設計也沒有真正採用呢？

半導體業內人士指出，記憶體晶片和處理器設計有很大分別，主要是前者的結構簡單得多。而記憶體晶片的操作也只限讀取、寫入、刪除等。即使採用多層堆疊設計，也只是好像多層停車場般，每層設計一模一樣，層與層之間的連接也很簡單。

此外，記憶體晶片運作時，是各部分獨立工作，並沒有多少邏輯關聯。而且，還往往只有一小部分真正進行讀取、寫入、刪除等工作，絕大部分都並非處於工作狀態。所以，其所需功率和耗電都很低。

若用於處理器 需有新散熱方法

但處理器卻不同，內部結構複雜得多，包括整數運算單元、浮點運算單元，也有用於暫存資料的記憶體（cache）。而且，各單元多是同時工作，高度關聯。若採用多層堆疊設計，層與層之間如何連接也比較複雜。

最難解決的，還是其內部散熱問題。因為現時散熱技術設計只能將處理器表面的熱量帶走。若處理器採用多層堆疊設計，內層將無法有效散熱。就算只是採用兩層設計，下層也必須以較低的時脈運作。除非有晶片內散熱系統。

其實，由2013年開始，美國普渡大學（Purdue University）的研究人員，就在美國國防部高等研究計劃署（DARPA）的撥款資助下，開始研究一種利用雪種流過晶片內部錯綜複雜的微通道，讓雪種在微通道內沸騰，從而迅速將晶片內部的熱量帶走，以冷卻採用多層堆疊設計的晶片。

微通道冷卻數年內不太可能實際應用

這種設計稱為「晶片內微冷卻裝置」（Intrachip Micro-cooling System）。2017年10月12日，其研究成果曾在國際期刊《International Journal of Heat and Mass Transfer》發表。

微通道冷卻並不是一個全新的想法，但以往只是流過附加在晶片表面的金屬裝置（Heat Sink）。普渡大學的突破是，使用很多窄得多的微通道（寬度只有10至15微米），而且是流過晶片內部。

之不過，這種散熱系統非常奇特，晶片內也要設計有很多微通道供雪種通過。筆者相信，三數年內也不太可能應用在消費產品上，尤其是纖薄的手機、平板電腦、手提電腦等的處理器；應用在超級電腦、伺服器、桌面電腦的處理器，還有一點可能。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]

相關字詞﹕科技觀潮 散熱 多重堆疊 華為 晶片

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