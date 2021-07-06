劉宇亮：新業務大於原業務 是否屬違規？

6月初創建集團﹙1609﹚曾單日跌85%，市值一日內蒸發65億元。事緣6月7日創建集團開市前發公告，指港交所認為創建集團於2021年1月向前控股股東出售混凝土業務後，創建集團的主營業務已變為提供新能源汽車物流相關服務。聯交所指創建集團在2018年作出的一系列收購構成《上市規則》中第14.06B條項下的反向收購，認為創建集團企圖規避上市規則第8章令新能源汽車業務上市的嫌疑，而且該業務並未符合新上市要求，因此創建集團不再適合上市。

是次質疑是基於2019年10月修訂並生效的上市規則14.06B條。近年公眾對造殼和借殼上市（即反收購行動）展開熱烈討論，借殼行為令發行人的潛在買家可以毋須經過申請程序（《上市規則》）而取得上市地位。

創建收購新能源惹質疑

創建集團於2018年完成收購新能源汽車業務，有關資本活動在2019年4月完成，上市規則14.06B條的修訂當時亦未生效，而當時有關收購行動亦沒有收到任何負面意見。另外，公司收購新能源汽車業務後，亦繼續經營本身混凝土業務，這3年間公司亦沒有收到監管機構任何意見或警告。根據2020年公司年報顯示，新業務為該公司提供超過3.9億的收益，佔總體收入超過75%。相反混凝土業務近年不斷出現虧損，管理層最終決定把該業務出售。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]