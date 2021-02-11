OPEC+突取消會議 料分歧加劇

【明報專訊】油組與盟友（OPEC+）上周會議陷入僵局，原定於昨晚重啟的會議，在午夜前更突然宣布取消，暫未知何時復會，突顯這場原油產量博弈背後，油組內部分歧加劇。油組領袖沙特阿拉伯，與阿聯酋原是重要盟友，卻在今次的產量談判互不退讓。沙特形容，阿聯酋以一已之力對抗所有成員。除阿聯酋以外，OPEC+各成員均同意延長產量協議至明年底，並同意由8月起到12月底，每天平均產量按月提升40萬桶，到年底每天產量累計增加200萬桶。
沙特批阿聯酋「對抗所有成員」
阿聯酋要求調整減產的基準，讓自己的每天產量可提升70萬桶。若各方未能達成新的協議，OPEC+在今年底前也不會增產，令油價面臨更大的上行壓力。國際油價昨午夜前升1%，布蘭特期油升至每桶接近77美元，紐約期油逼近每桶76美元。
全球最大的獨立石油交易商Vitol Group預計，即使OPEC+增產仍無法滿足日益增長的原油需求，原油價格仍將繼續上漲。不過原油市場分析機構Vanda Insights的能源分析師Vandana Hari表示，美國經濟回暖，投資者對全球油市復蘇抱很高的期望，但這些預期可能「過於樂觀」。Hari稱，美國解除防疫封鎖措施後，經濟迅速恢復，市場人士似乎認為其他地區也會像美國一樣迅速復蘇，雖然富裕國家在疫苗接種和重啟經濟方面領先，但許多較貧窮的國家仍然受疫情困擾，它們不大太可能複製美國模式。
歐元區PMI創15年新高
歐洲經濟活動持續重啟，令商業活動加快擴張。歐元區6月綜合PMI終值升至59.5，創2006年以來的高位，歐洲主要股市昨晚向上。昨為美國獨立日補假，美國股債休市。