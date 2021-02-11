OPEC+突取消會議 料分歧加劇

沙特批阿聯酋「對抗所有成員」

阿聯酋要求調整減產的基準，讓自己的每天產量可提升70萬桶。若各方未能達成新的協議，OPEC+在今年底前也不會增產，令油價面臨更大的上行壓力。國際油價昨午夜前升1%，布蘭特期油升至每桶接近77美元，紐約期油逼近每桶76美元。

全球最大的獨立石油交易商Vitol Group預計，即使OPEC+增產仍無法滿足日益增長的原油需求，原油價格仍將繼續上漲。不過原油市場分析機構Vanda Insights的能源分析師Vandana Hari表示，美國經濟回暖，投資者對全球油市復蘇抱很高的期望，但這些預期可能「過於樂觀」。Hari稱，美國解除防疫封鎖措施後，經濟迅速恢復，市場人士似乎認為其他地區也會像美國一樣迅速復蘇，雖然富裕國家在疫苗接種和重啟經濟方面領先，但許多較貧窮的國家仍然受疫情困擾，它們不大太可能複製美國模式。

歐元區PMI創15年新高

歐洲經濟活動持續重啟，令商業活動加快擴張。歐元區6月綜合PMI終值升至59.5，創2006年以來的高位，歐洲主要股市昨晚向上。昨為美國獨立日補假，美國股債休市。

（綜合報道）

[國際金融]