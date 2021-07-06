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歐盟研徵航空燃料污染稅

【明報專訊】路透社引述歐盟委員會的起草文件，指當局計劃要求成員國徵收航空燃料污染稅，現正評估設立相關稅項的最低稅率，最快將於2023年起開始實施。雖然歐盟委員會不可直接徵收相關稅項，並要由各成員國自行徵收，但可為各成員國設定最低稅率。歐盟委員會正為歐洲的燃料稅推動全面改革，相關一攬子措施將於本月中公布，目標是在2030年底前，將歐盟溫室氣體排放量由1990年的水平下降55%。

該項新稅瞄準航空業，是因為歐盟目前未向該行業徵收燃料稅。歐盟委員會的草擬文件稱，航空業被豁免徵收燃料稅，不符合當前的氣候政策。歐盟委員會打算向歐盟範圍內，作為飛機燃料的能源產品徵收最低稅率。由2023年起，航空燃料的最低稅率將由零開始，並在10年間逐步提升，直至徵收全額稅率，最終稅率待定。稅率將取決於燃料的污染性質，污染程度愈高的燃料，稅率愈高。航空公司只有採用可持續燃料，例如可再生氫、可再生航空煤油（e-kerosene），又或生物燃料等，才可避免繳交歐盟的新稅。

料難獲全體成員國同意

不過此類環保燃料的成本高昂，它們僅佔歐洲噴射機燃料消耗量不到1%。此外，引入新稅在政治上可能遇到障礙，因為歐盟的稅制修訂，須獲全體歐盟國家一致批准，這意味只要其中一個成員國反對，就可否決相關稅制改動。

（綜合報道）

[國際金融]

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