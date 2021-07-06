經濟
國際金融

蘋果私隱新規削廣告效力 廣告開支流向Android設備

【明報專訊】蘋果（AAPL）的iOS系統自4月起收緊私隱保護政策，軟件商要徵求iPhone和iPad用戶同意才可追蹤他們的網上足迹，導致廣告商將部分開支轉向安卓（Android）設備。根據移動廣告數據公司Branch Metrics的數據，截至6月22日，超過70%的iOS設備已升級至新的私隱設定版本，但只有不到33%的iOS用戶允許軟件商繼續追蹤其網上活動，令廣告商開始評估iOS新私隱政策的影響。針對iOS系統，與針對安卓系統的移動廣告需求，最近呈此消彼長之勢。部分數碼廣告代理反映，安卓廣告價格目前較iOS的廣告價格高出約30%。

部分數碼廣告商表示，停止追蹤大部分的iOS用戶後，廣告商失去很多有用數據，令iOS設備的移動廣告效力轉弱，廣告價格亦被認為不再物有所值。部分廣告技術公司表示，廣告商近期在iOS系統投放的定向廣告比以往少。廣告代理商表示，用戶數據減少，同樣影響到facebook（FB）廣告定向工具的效率和吸引力。

6月iOS移動廣告支出傳減1/3

不過蘋果一向只在少數的自家軟件銷售廣告，且不會向第三方iOS軟件的廣告銷售抽佣，未必對蘋果有顯著影響。不過廣告商已開始改變在fb和Google平台投放廣告的習慣，而這兩家科技巨企的主要收入卻來自廣告業務。

根據網絡流量監測機構Statcounter的數據，全球約72.8%的智能手機採用安卓系統，約26.4%使用iOS系統。在新的iOS私隱政策推出後，可追蹤的iOS用戶變得更為稀缺，帶動安卓廣告的需求和價格。廣告數據公司Tenjin稱，由6月1日至7月1日期間，廣告商投放於iOS系統的移動廣告支出下降約三分之一，同期投放於安卓系統的移動廣告支出增長10%。數碼廣告代理公司Tinuiti也察覺其客戶更重視在安卓系統投放廣告。

Tinuiti表示，其fb客戶在5月向安卓用戶投放的廣告支出，按年增長46%，到6月的按年升幅更達64%。與此同時，Tinuiti的fb客戶在iOS系統投放廣告的支出放緩，按年升幅由5月的42%，降至6月的25%。

Tinuiti稱，目前的安卓廣告價格比iOS的廣告價格高出約30%。雖然Tinuiti客戶在fb的整體廣告支出增加，但增長主要來自安卓系統的廣告。

Tinuiti：安卓廣告費比iOS高30%

當iOS用戶拒被追蹤網上足迹，fb從其軟件取得的數據流將會受限，影響其構建用戶資料檔案，影響了fb在自家平台或其他平台投放定向廣告的準確度。廣告商近期用於fb的Audience Network（AN）定向廣告工具的支出大減。4月初，Tinuiti的廣告客戶將AN支出約50%分配給iOS用戶。到6月底，這比例降至20%。

fb一直抨擊蘋果的私隱新規，並曾警告此政策變化可能會導致其AN關閉。fb未透露AN的業務規模，但業界人士估計，該業務將在2021年為fb帶來34億美元收入。

雖然針對iOS用戶和定向廣告的收入可能減少，但分析認為，fb仍可從安卓廣告價格提升而受惠。

FT：內地企業繞過蘋果新規失敗

此外，《金融時報》（Financial Times，簡稱FT）報道，內地企業想繞過蘋果私隱新規的協同行動失敗告終。據稱擁有近2000名會員的中國廣告協會（CAA），曾開發一種名為CAID的廣告技術，可繼續追蹤和識別iOS用戶，從而向他們繼續定向投放廣告。《金融時報》稱，由於蘋果不允許採用CAID的軟件更新，CAID計劃最終失敗。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

內地再3平台停新用戶 國安法審查 全屬6月赴美上市 《環時》︰信息監管要更嚴
內地再3平台停新用戶 國安法審查 全屬6月赴美上市 《環時》︰信息監管要更嚴
內地客港股掟貨 逾108億北水流出歷來第三多
內地客港股掟貨 逾108億北水流出歷來第三多
路透：補救措施不足 虎牙鬥魚合併料泡湯
路透：補救措施不足 虎牙鬥魚合併料泡湯
歸創通橋掛牌逆市升四成 每手賺8650元
歸創通橋掛牌逆市升四成 每手賺8650元
港澳傳洽通關安排 初期每日限3000人
港澳傳洽通關安排 初期每日限3000人
國泰推「國泰」品牌 包攬消費餐飲購物元素
國泰推「國泰」品牌 包攬消費餐飲購物元素
綠地加碼「外判」物管予雅生活 滬物管項目售花樣年 套現12.6億元
綠地加碼「外判」物管予雅生活 滬物管項目售花樣年 套現12.6億元
小黃鴨之父林亮遭入稟控告誹謗
小黃鴨之父林亮遭入稟控告誹謗
蘇寧易購大股東轉讓16.96%股份
蘇寧易購大股東轉讓16.96%股份
強積金半年回報4.47% 跑輸恒指 美股基金升14% 表現最好
強積金半年回報4.47% 跑輸恒指 美股基金升14% 表現最好
花旗料聯儲局年底減買債規模
花旗料聯儲局年底減買債規模
科法斯：港企遭逾期付款情况惡化
科法斯：港企遭逾期付款情况惡化
SHOPLINE伙AlipayHK開快閃店 藉消費券扶助中小企
SHOPLINE伙AlipayHK開快閃店 藉消費券扶助中小企
法院批准方正集團重整計劃
法院批准方正集團重整計劃
財匯局擴權 許正宇：不是「加辣」
財匯局擴權 許正宇：不是「加辣」
歐盟研徵航空燃料污染稅
歐盟研徵航空燃料污染稅
OPEC+突取消會議 料分歧加劇
OPEC+突取消會議 料分歧加劇
張兆聰：近期銷售佳 Vesync或展升浪
張兆聰：近期銷售佳 Vesync或展升浪
劉宇亮：新業務大於原業務 是否屬違規？
劉宇亮：新業務大於原業務 是否屬違規？
薛偉傑：華為傳研多層堆疊處理器 可行性成疑
薛偉傑：華為傳研多層堆疊處理器 可行性成疑
技術取勝：天能動力或回試50天線
技術取勝：天能動力或回試50天線
何民傑：公共財政收入大幅萎縮 消費券或加劇財赤
何民傑：公共財政收入大幅萎縮 消費券或加劇財赤
徐家健：炒SPAC也有必勝法？
徐家健：炒SPAC也有必勝法？
劉思明：港科技股不振 吼深滬創板ETF
劉思明：港科技股不振 吼深滬創板ETF
周顯：商住契有辣有唔辣
周顯：商住契有辣有唔辣
湯文亮：富二代被人歧視
湯文亮：富二代被人歧視
上半年樓宇買賣登記4744億 97後新高 買賣宗數破5萬宗 8年半新高
上半年樓宇買賣登記4744億 97後新高 買賣宗數破5萬宗 8年半新高
甲廈884萬呎空置創紀錄 連續7季負吸納量
甲廈884萬呎空置創紀錄 連續7季負吸納量
換樓客1125萬破頂價入市荃灣城市廣場
換樓客1125萬破頂價入市荃灣城市廣場
維港1號首輪逾半買家採建期付款
維港1號首輪逾半買家採建期付款
樓上燕窩董事1.2億購上水舖
樓上燕窩董事1.2億購上水舖