蘋果私隱新規削廣告效力 廣告開支流向Android設備

部分數碼廣告商表示，停止追蹤大部分的iOS用戶後，廣告商失去很多有用數據，令iOS設備的移動廣告效力轉弱，廣告價格亦被認為不再物有所值。部分廣告技術公司表示，廣告商近期在iOS系統投放的定向廣告比以往少。廣告代理商表示，用戶數據減少，同樣影響到facebook（FB）廣告定向工具的效率和吸引力。

6月iOS移動廣告支出傳減1/3

不過蘋果一向只在少數的自家軟件銷售廣告，且不會向第三方iOS軟件的廣告銷售抽佣，未必對蘋果有顯著影響。不過廣告商已開始改變在fb和Google平台投放廣告的習慣，而這兩家科技巨企的主要收入卻來自廣告業務。

根據網絡流量監測機構Statcounter的數據，全球約72.8%的智能手機採用安卓系統，約26.4%使用iOS系統。在新的iOS私隱政策推出後，可追蹤的iOS用戶變得更為稀缺，帶動安卓廣告的需求和價格。廣告數據公司Tenjin稱，由6月1日至7月1日期間，廣告商投放於iOS系統的移動廣告支出下降約三分之一，同期投放於安卓系統的移動廣告支出增長10%。數碼廣告代理公司Tinuiti也察覺其客戶更重視在安卓系統投放廣告。

Tinuiti表示，其fb客戶在5月向安卓用戶投放的廣告支出，按年增長46%，到6月的按年升幅更達64%。與此同時，Tinuiti的fb客戶在iOS系統投放廣告的支出放緩，按年升幅由5月的42%，降至6月的25%。

Tinuiti稱，目前的安卓廣告價格比iOS的廣告價格高出約30%。雖然Tinuiti客戶在fb的整體廣告支出增加，但增長主要來自安卓系統的廣告。

Tinuiti：安卓廣告費比iOS高30%

當iOS用戶拒被追蹤網上足迹，fb從其軟件取得的數據流將會受限，影響其構建用戶資料檔案，影響了fb在自家平台或其他平台投放定向廣告的準確度。廣告商近期用於fb的Audience Network（AN）定向廣告工具的支出大減。4月初，Tinuiti的廣告客戶將AN支出約50%分配給iOS用戶。到6月底，這比例降至20%。

fb一直抨擊蘋果的私隱新規，並曾警告此政策變化可能會導致其AN關閉。fb未透露AN的業務規模，但業界人士估計，該業務將在2021年為fb帶來34億美元收入。

雖然針對iOS用戶和定向廣告的收入可能減少，但分析認為，fb仍可從安卓廣告價格提升而受惠。

FT：內地企業繞過蘋果新規失敗

此外，《金融時報》（Financial Times，簡稱FT）報道，內地企業想繞過蘋果私隱新規的協同行動失敗告終。據稱擁有近2000名會員的中國廣告協會（CAA），曾開發一種名為CAID的廣告技術，可繼續追蹤和識別iOS用戶，從而向他們繼續定向投放廣告。《金融時報》稱，由於蘋果不允許採用CAID的軟件更新，CAID計劃最終失敗。

（綜合報道）

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