科法斯：港企遭逾期付款情况惡化

部分超長逾期付款佔營業額達20%

科法斯的報告指出，澳洲和香港的信用風險仍在逐步提高，兩地的企業遭超長逾期付款均大幅增加。兩地的應收款期均長達81天。相比2019年，香港及澳洲的應收款期按年延長18天及45天。香港企業遭遇逾期付款的情况亦嚴重，一方面要授出較長數期，另一方面遭逾期還款由原來的55天，變成長達80天。

當中更重要的是，超長逾期付款，即超過180天的情况，已經佔到年營業額2%以上的企業數目急劇增加。

零售建築運輸業最嚴重

根據科法斯的經驗，80%的超長逾期付款永遠無法追回。同時，作為受疫情影響最嚴重的行業，零售、建築和交通運輸業遭遇超長逾期付款的情况最為嚴重，表示超長逾期付款佔到其年營業額的2%以上的企業數目增幅最大，表明這幾個行業的現金流風險有所增加。