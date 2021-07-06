科法斯：港企遭逾期付款情况惡化

【明報專訊】香港企業遭遇逾期付款的情况嚴重，根據全球信用保險及應收帳款承購、債券、企業資訊服務商科法斯最新公布的《2021亞太企業付款調查》，超過180天的超長逾期付款，佔年營業額2%以上的本港企業數目急劇增加，由2019年的18.6%按年大增47.5個百分點，達到66.1%高水平。超長逾期付款佔營業額10%的企業，亦由3%大增至19.8%。部分企業的超長逾期付款佔營業額比例更達到20%。
部分超長逾期付款佔營業額達20%
科法斯的報告指出，澳洲和香港的信用風險仍在逐步提高，兩地的企業遭超長逾期付款均大幅增加。兩地的應收款期均長達81天。相比2019年，香港及澳洲的應收款期按年延長18天及45天。香港企業遭遇逾期付款的情况亦嚴重，一方面要授出較長數期，另一方面遭逾期還款由原來的55天，變成長達80天。
當中更重要的是，超長逾期付款，即超過180天的情况，已經佔到年營業額2%以上的企業數目急劇增加。
零售建築運輸業最嚴重
根據科法斯的經驗，80%的超長逾期付款永遠無法追回。同時，作為受疫情影響最嚴重的行業，零售、建築和交通運輸業遭遇超長逾期付款的情况最為嚴重，表示超長逾期付款佔到其年營業額的2%以上的企業數目增幅最大，表明這幾個行業的現金流風險有所增加。