經濟

強積金半年回報4.47% 跑輸恒指 美股基金升14% 表現最好

【明報專訊】今年上半年過去，據晨星亞洲數據，綜合所有類別強積金，上半年平均回報僅4.47%，跑輸恒指近6%的升幅。不過，各類強積金回報迥異，美股基金表現最好，累計回報有14%（見表1），歐股基金、環球股票基金表現皆亮麗，均累升逾一成，債券基金表現較差，環球債券錄得負回報逾3%。分析指，歐股下半年仍有上升動力，打工仔下半年部署可考慮引入相關基金。

明報記者 胡學能

晨星亞洲數據顯示，今年上半年，歐股基金、環球股票基金累計回報分別近12%及近11%，是美股以外表現較佳的基金類別，日本除外的亞洲股票基金，回報有6.8%，中國及大中華股票基金亦有6.18%回報，至於港股基金則跑輸上述市場，回報僅5.84%。債券基金方面，最好表現是中國債券基金，期內回報僅1.07%。

宏利MPF歐洲股票基金

表現最佳

上半年表現最佳的基金是宏利MPF歐洲股票基金，回報17.17%（見表2），翻查該公司季度基金概覽，截至今年3月底，該基金持有最多的資產是全球最大光刻機生產商ASML，持有量佔8.57%。宏利MPF北美股票基金表現居次，回報為15.69%。上半年表現最差的是匯豐及恒生的環球債券基金，負回報達4.16%。單計6月份，表現最好的基金則是「萬全強制性公積金計劃-美國股票基金」，正回報7.25%。

顧問公司：港股基金比例不宜過重

強積金顧問公司駿隆集團行政總裁蕭美鳳認為，恒指成分股涵蓋部分會受內地政策影響的科技股，打工仔若下半年希望強積金表現跑贏恒指，所選擇的股票基金宜多元化，港股基金的比例不宜過重，反而持倉組合中，歐股基金、美股基金的比例合共可佔逾一半。她指歐洲復蘇數據強勁，救市資金開始進入市場，預料下半年歐股基金仍有上升動力；美股現雖偏貴，但以美國疫苗接種情况，加上總統拜登政策開始獲市場接受，認為可納美股基金。

至於中港股票基金，蕭表示，下半年雖或有後勁，但要注意科技股面臨打壓較重；債券基金方面，各央行仍在買債，該類基金表現欠起色，通脹預期下，預料表現仍面對一定壓力，暫未見明顯正面因素。

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