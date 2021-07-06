經濟

小黃鴨之父林亮遭入稟控告誹謗

【明報專訊】品牌LT Duck的創辦人、有「小黃鴨之父」之稱的九旬企業家林亮，上周五（2日）被另一個小黃鴨品牌B.Duck入稟高等法院控告誹謗，指他在今年6月一篇報章專訪中失實指控B.Duck多次向他提出侵權訴訟，令B.Duck損失不少於4萬元及影響其母公司的上市申請。B.Duck現要求法庭頒令，禁止林再發表類似的誹謗言論，下令林移除該涉案報道、登報道歉及賠償。

B.Duck稱影響母公司上市申請

原告為森科產品有限公司；被告為林亮（原名林亮添）。入稟狀指，原告是小黃鴨品牌B.Duck的版權擁有人，而被告擁有的公司則為LT Duck的版權擁有人。

原告指，《信報》於今年6月21日刊登了一篇標題為「『小黃鴨之父』林亮 為玩具添生命力 90歲再創業 重塑經典宣揚奮鬥精神」的報道，內容指B.Duck曾向全國多家公司提出侵權訴訟，被告旗下的LT Duck亦不能倖免，B.Duck在敗訴後又再興訟。

原告稱，他們從無控告LT Duck侵權，只是其子公司曾於2019年在內地向LT Duck的授權公司提出侵權訴訟，並獲判勝訴。報道發表後，原告花費不少於港幣4萬元登報澄清，另原告的母公司今年向港交所申請上市，但被告的公司卻去信港交所指控原告侵權，意圖損害原告的聲譽，影響其上市申請。

【案件編號：HCA1009/21】

相關字詞﹕林亮 小黃鴨

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