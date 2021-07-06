綠地加碼「外判」物管予雅生活 滬物管項目售花樣年 套現12.6億元

明報記者 方楚茵

一直是內房龍頭之一的綠地控股近年走多元化路線，除主業房地產，亦拓展基建、金融、消費等主要產業領域，計劃將資產規模擴大至千億級別，惟同時無形中令負債增加。

內房三大「債王」之一 踩多條紅線

去年內地為監管內房融資頒下「三道紅線」，其中綠地與內房「債王」恒大（3333）及融創（1918），並列超標最多「紅檔」房企，第三季綠地淨負債率為183.5%，剔除預收帳款後的資產負債率為53.2%。其後公司推出減債計劃，2020年底淨負債率直降至135.1%，今年首季再降至更低水平。

相比起同行大力擴張物管業務，綠地似乎更傾向出售或「外判」，包括早於2017年中向雅生活出售綠地物業，其後在同年8月斥資10億元人民幣入股雅生活，成為該股第二大股東。雖然其後多次減持雅生活，套現近25.7億港元，但獲利甚豐。截至2020年底，綠地持股已降至7.5%或1億股。

綠地：商業物業項目儲備量較多

今次綠地與雅生活、雅居樂（3383）再次簽訂合作框架協議的補充協議。綠地將自2023年至2025年底期間聘請雅生活管理其每年開發的不少於500萬平方米的物業，即合共不少於1500萬平方米。連同原先綠地與雅生活協議在2018年至2022年底期間，每年交付建築面積不少於700萬平方米，及額外300萬平方米物業管理的優先權協議。雅生活預期於2021年至2025年期間持續承接綠地的保證及優先物業服務面積合計不少於3500萬平米。

至於向花樣年出售上海物管公司，綠地解釋指出，因其在商業物業項目領域儲備量較多，交易可帶來約12.55億元投資收益，對經營業績產生積極影響。而根據交易協議條款，綠地控股及綠地金融同意於完成後5年期間，委聘該上海公司作為其戰略優先級商業相關物業的物管提供商，並每年向其交付不少於500萬平方米，期內合共不少於2500萬平方米；又進一步承諾於完成後3年期間，綠地每年將額外取得及為上海公司提供於內地一線或二線城市商業物業管理項目，期內合共不少於60萬平方米等。