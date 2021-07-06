國泰推「國泰」品牌 包攬消費餐飲購物元素

結合航空馬可孛羅會亞洲萬里通

國泰表示，「國泰」品牌的聯營信用卡快將在香港率先面世，同時會在明年上半年推出新的會員計劃品牌，品牌名稱則將於稍後公布。

國泰強調，國泰航空依然是航空公司的環球品牌。現階段「國泰」只會在香港推出，而國泰航空則續為國泰在全球其他市場運作的品牌名稱。長遠而言，國泰冀將「國泰」尊尚旅遊生活品牌擴展至其他市場。

行政總裁鄧健榮表示，透過國泰經營航空業務多年建立的基石，集團期望進軍旅遊生活品味的範疇，亦是成功推動新策略的關鍵。

據集團網站介紹，「亞洲萬里通」及馬可孛羅會會員可繼續如常累積及兌換「亞洲萬里通」里數。任何已累積的「亞洲萬里通」里數及會籍積分將轉移至新的會員計劃。里數結餘及有效日期將維持不變，並將自動轉移至新會員計劃。網頁稱，新的會員計劃推出後有更多方法兌換里數，但目前未有細節，只表示「敬請留意日後公布有關累積會籍積分新方法的消息」。