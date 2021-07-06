港澳傳洽通關安排 初期每日限3000人

只接受已接種兩針疫苗人士

包括《澳門商訊》英文版及《GGRAsia》引述Sanford C. Bernstein的報告表示，估計依現時日均澳門有22,512名訪客而言，若加上每天接受3000名港客過來，將令訪澳旅客日均有13%增長。澳門旅遊局上周已經表示，有51家酒店共約2700間酒店客房，計劃接待港客。

澳門山頂醫院醫務主任戴華浩昨日出席疫情記者會時表示，由於香港近日出現1宗檢疫酒店工作人員感染個案，需要更多時間去觀察事件發展。

同時澳門與內地在疫情聯防聯控保持密切合作，採取防疫措施一致，因此放寬香港居民入境的限制措施安排，需與內地相關部門進一步溝通和評估後才達成方案，具體時間需另行公布。

濠賭股個別發展

濠賭股未有因應港澳通關方面開始見眉目而出現明顯走勢。當中升幅最多為銀河娛樂（0027）及金沙中國（1928），兩者分別上升0.74%及0.46%。澳門博彩（0880）則跌幅最大，昨日單日下跌1.41%。