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歸創通橋掛牌逆市升四成 每手賺8650元

【明報專訊】大市表現不振，無阻昨日掛牌的新股歸創通橋（2190）首日勁升四成。該股昨日高開28%，隨後一度回吐至50.5元。至下午尾市再升，並以接近全日高位收市，收報60元，較招股價升40.5%。每手500股帳面賺8650元，全日成交33.4億元。不過因派貨稀少，大戶每人獲利不多。每名大戶僅獲8手，以借九成孖展、孖展息1.5厘計，計入孖展成本後，首日獲利約為3.6萬元。歸創通橋為未盈利生科股，主營生產神經及外周血管介入產品線醫械，股東包括國投基金、弘暉資本等。

乙肝疫苗龍頭 艾美疫苗擬籌78億

內地疫苗製造商艾美疫苗於上月底遞表上市申請，路透旗下IFR昨日引述消息指，公司本次料集資8億至10億美元（約為62億至78億港元）。根據初步招股書，艾美疫苗於內地疫苗製造行業規模，僅次於國藥旗下中國生物技術。公司所供應乙型肝炎疫苗於內地佔市場份額近六成，旗下還有狂犬病疫苗、甲型肝炎疫苗等。新冠疫苗方面，公司有4種在研疫苗，涉及技術包括mRNA、滅活病毒等。

小鵬汽車明上市 股輪齊發

小鵬汽車（9868）將於明天掛牌，港交所昨日公布，當日小鵬汽車將股輪齊發，且上市當日將即時納入認可賣空指定證券名單。小鵬早前公布，港股定價每股165元。據了解，各輪商中，法興將推出7隻小鵬汽車認購證，行使價由150至300元不等；瑞信則將會推出4隻小鵬認購證，行使價由150至208元不等。截至昨夜10時，小鵬美股預託證券（ADR）報43.74美元，微升0.2%。以港匯7.75計，美股現價較港股定價有約3%溢價。

明報記者

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