內地客港股掟貨 逾108億北水流出歷來第三多

快手跌5.9%至上市以來新低

昨日上海港股通淨沽出58.19億元，深圳港股通淨沽出50.48億元，兩地均以騰訊為掟貨目標，合共沽出騰訊74.37億元。美團則被淨沽出17.87億元。至今未有重大監管風波的小米集團（1810）亦被北水淨沽出3.88億元，其股價跌0.95%。另阿里巴巴（9988）股價跌2.83%。「ATMX」合共拖低恒指274點。百度（9888）亦跌4.14%，快手（1024）跌至上市新低，收報172.4元，跌5.9%。

恒指昨日跌166點，58隻成分股僅16隻下跌。國指跌141點至10,274點，科指跌180點或2.28%至7712點。全日主板成交1654億元。吉利（0175）旗下極氪向吉利母公司收購三公司部分股權，涉資20億元，吉利升5.36%，為表現最佳藍籌。中升（0881）以折讓價引入高瓴，昨創上市新高，收報71.7元，升2.94%。維他奶（0345）受刺警案影響，昨早曾見13年最大跌幅，低見25元，收報25.95元，跌11.74%。

昨晚恒指夜期下試28,000點，截至晚上11時半報28,031點，低水113點。