內地再3平台停新用戶 國安法審查 全屬6月赴美上市 《環時》︰信息監管要更嚴

業界籲境外上市前做安全審查

國家網信辦昨早公布，為防範國家數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益，依據《國家安全法》、《網絡安全法》等，對滿幫集團（美：YMM）旗下打車平台「運滿滿」、「貨車幫」，以及看準網（美：BZ）旗下「BOSS直聘」實施網絡安全審查。為配合網絡安全審查工作，上述3個平台在審查期間停止新用戶註冊。

事實上，中央於上周五（2日）才對滴滴以同樣理由進行審查，暫停其新用戶註冊，然後僅僅兩天後，周日（4日）宣布滴滴存在嚴重違法違規收集使用個人信息的問題，要求應用商店即時下架，並要求滴滴按照法律要求整改。

中央是次的監管行動，所涉及的公司全都是在6月赴美掛牌的科網股，當中滴滴上市還未夠一周；滿幫集團亦只是上市約兩周。

中央監管重點 轉移至網絡安全

去年底針對螞蟻集團的一系列措施，是要求金融科技企業撥歸金融監管機構管轄；而其後針對美團（3690）及京東（9618）等的，是出於壟斷與價格操控現象；本輪的監管措施則反映當局的焦點，正轉移至數據使用及網絡安全範疇。

中國官媒《環球時報》刊登評論文章，指科網公司往往走在行業前頭，「中國決不能讓任何一家互聯網巨頭，成為比國家掌握還詳細的中國人個人訊息的超級資料庫，更不能給它們對那些數據的隨意使用權」。評論特別指出像滴滴出行在美國上市的公司，主要股東都是外資，「國家對它的信息安全監管更需要是嚴格的」。

不滿赴美上市 滴滴處罰勢超阿里

「香港01」旗下「巨子ICON」引述接近中國金融監管層人士消息稱，中央是次對滴滴下此重手，主要是公司不顧勸誡貿然赴美上市。據報，監管部門曾與滴滴高層多次溝通，表明不希望公司到美國掛牌。報道引述消息指，中央對滴滴的懲罰力度將遠超阿里。

今年4月，阿里因違反《反壟斷法》被處罰182.28億元人民幣，是歷來最高。

滴滴稱完成自查提交合規承諾

惟路透社昨晚引述滴滴表示，公司在赴美上市以前，並不知悉中央對其進行網絡安全審查。根據滴滴公開招股文件披露，該公司和另外30多家內地互聯網企業，今年4月已被市場監管總局等機構約談，要求「自查」並提交合規承諾。

滴滴已完成自查，監管部門亦已進行現場檢查，惟警告有關部門或對檢查結果不滿意，公司或會受罰。

明報記者 蔡穎霖