德福兩房25年升值1.6倍

明報記者 郭雯慧

中原地產高級資深客戶經理梁素貞表示，德福花園位於地鐵上蓋，交通方便，間隔較大，吸引不少買家入手收租或家庭客上車自住。屋苑早前錄2房海景戶成交，為N座中層12室，屬實用551方呎2房、望海景單位，新近以845萬元易手，實呎15336元；原業主1996年以329萬買入，持貨約25年，轉手帳面大賺516萬或1.6倍。

傲雲峰3房1448萬沽 實呎近2.1萬雙破頂

事實上，九龍二手交投熾熱，受惠於港鐵屯馬線全線通車，其沿線屋苑二手亦見活躍，其中全新車站土瓜灣站毗鄰屋苑頻錄得破頂成交。土瓜灣指標屋苑內傲雲峰，近半年成交量錄逾50宗，美聯首席高級營業經理黃家樂指出，新近2座高層C室、實用691方呎3房戶，以1448萬成交，實呎20955，創屋苑二手成交價及呎價新高。原業主於2002年以321萬元一手買入，帳面大幅獲利1127萬或逾3.5倍。

喜築標準戶呎價首破2萬關口

同區半新盤喜築亦錄雙破頂成交，為中層G室，屬實用333方呎1房戶，以680萬易手、實呎20420元，單位除創項目1房成交價新高外，更是標準戶首次升穿呎價2萬元關口。原業主於2016年以566萬元購入，帳面獲利114萬元或20%。

屯門二手屋苑亦受惠於通車效應，新屯門中心1座高層G室3房戶錄破頂成交，單位實用597方呎，以748萬元沽出，創屋苑成交價新高，實呎12529元。原業主2014年370萬元購入，持貨7年，帳面獲利378萬元或逾1倍。

CAPRI一房實呎逼2萬

將軍澳方面，中原高級分區營業董事伍錦基指出，將軍澳南CAPRI 10座高層F室，新近以800萬元易手，實用401方呎，1房間隔，實呎19950元，創屋苑分層單位呎價新高。原業主2015年以526.5萬元一手購入，帳面賺273.5萬元或52%。

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