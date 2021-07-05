屯門御海灣II 享開揚海景

明報記者 沈慧盈

攝影 黃志東

御海灣分兩期發展，總共提供669伙，是次介紹的御海灣II為項目第1座，提供406伙，涵蓋開放式户至特色户，實用面積由255至731方呎。項目最快下月入伙，以中小型單位為主，標準户開放式至2房單位佔總數92%，實用面積255至456方呎，適合單身人士及小家庭。實用面積全為501方呎的3房大單位只有22伙，佔項目5%。項目現時已累積售出逾250伙。

主打細單位 適合單身客及小家庭

發展商開放兩個現樓連裝修示範單位及一個「清水」示範單位予公眾參觀。值得留意的是，向南單位均享屯門南海景，向北單位則享屯門河景、園景及樓景。其中2房示範單位為1座28樓H室，實用面積440方呎。單位採用L形開放式廚房設計，旁邊是飯廳，放置一張灰色圓形餐枱，與灰色色調的廚房很搭配。客廳以暖色為主調，掛有橙色玻璃吊燈，配合橙色茶几，營造溫暖氣氛。客廳盡頭設22方呎露台，配合玻璃窗設計，將海景引入室內。睡房外連18方呎工作平台，放置雙人牀後，仍有空間三邊落牀。

另一間睡房以橙灰色為主，配合客廳設計，放置衣櫃、書枱及單人牀後，仍有足夠活動空間。「清水」示範單位則為1座28樓G室，實用面積437方呎，屬2房間隔。單位同樣設有L形開放式廚房，並附有22方呎露台及18方呎工作平台。單位向南，不論客廳還是睡房，均享有海景。

鄰近擬興建西鐵屯門南延線

另外，1房示範單位位於1座28樓M室，實用面積305方呎。單位同樣採用開放式廚房，雪櫃設於大門旁邊櫃內，較為隱蔽。廚房旁邊放有一張圓形高腳吧枱及吧枱椅，讓單位更顯型格，同時增加活動空間，方便戶主招呼三五知己。客廳以深色為主，包括灰色梳化、黑色木製茶几等，配合飯廳設計。另加上七彩地氈及黃色織布椅等，為客廳增添不少生氣。旁邊連接23方呎露台，外望園景、河景及樓景。睡房則以灰色為主調，空間足夠放置一張雙人牀及白色衣櫃。

值得留意的是，三個示範單位的浴室均以雲石為主，更顯高雅，內裏配備鏡櫃，方便住戶收納梳妝用品。車位方面，項目只有32個，佔單位比例約1比13，有車人士需要留意。

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