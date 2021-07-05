浪澄灣2房月租2.6萬 一年反彈一成

去年3月疫情嚴峻時月租2.3萬

美聯物業區域聯席董事盧麗嘉表示，浪澄灣上月錄約9宗租賃成交，保持平穩，其中1座高層E室，實用561方呎，2房間隔，望海景，獲專業人士以月租2.6萬元租住，實用呎租約46.3元，屬市價水平。不過她補充，該單位對上一份租約，為去年3月份疫情最差的時候租出，當時月租僅2.3萬元，惟租客新生小孩，需租住較大單位故遷出，而最新租金就較一年多前高出3000元或13%。業主早於2017年7月約1,323.1萬元購入，租金回報約2.4厘。

另香港置業高級區域經理宋國權指出，新蒲崗譽．港灣7座中層C室，2房間隔，望市景，實用約584方呎，以約2.2萬元放租兩周後，終以2萬元租出，實用呎租約34.2元，業主2011年5月約680萬元購入單位，若以目前租金計算，租金回報率約3.5厘。此外，中原地產分區營業經理周偉航則表示，大圍名城2期盛薈1座中層NB室，實用842方呎，3房連套房間隔，最新以月租26,800元租出，實用呎租31.8元。業主2011年以839萬元購入單位，持貨10年，租金回報約3.8厘。