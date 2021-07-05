上半年車位買賣登記3年來首破5000宗

美聯：已佔去年全年逾86%

美聯物業房地產數據及研究中心高級經理張蓓蕾指出，今年純車位交投表現突出，相信除樓市向好帶動外，亦與去年11月政府撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅有關。事實上，若與去年全年純車位買賣登記量6038宗相比，今年上半年已錄5242宗，已佔去年全年約86.8%，在目前走勢下，今年勢超去年全年水平。

若與去年上半年相比，今年上半年不同金額的純車位買賣登記量均按年倍升，當中升幅最大的是逾200萬元，按年急升逾1.7倍至今年上半年1986宗；宗數最多的是逾100萬至200萬元個案，錄2207宗，亦較去年上半年急增約147.1%；至於100萬元或以下錄1049宗，較去年上半年亦升約1.29倍。

逾200萬元個案按年急升1.7倍

另外，利嘉閣地產首席聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳維景灣畔停車場LG3層單號車位以178萬元沽出，原業主2009年12月以約43.3萬元購入，持貨約11年半，帳面獲利約134.7萬或約3.1倍。

維景灣畔車位178萬沽 11年半升3倍

蔡又指出，維景灣畔單位及車位數目比例為4.2比1，非業主也可自由買賣，沒受業權限制；屋苑現時約有65個車位放售，入場費由188萬元起。