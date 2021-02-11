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青衣美景花園連天台戶800萬破頂

【明報專訊】樓市暢旺，多個地區均錄得二手高價成交，其中青衣美景花園一個3房連天台單位，以800萬元易手，創屋苑成交價新高；東涌昇薈一個「大2房」單位，則以1080萬元成交，創區內2房成交價新高，亦比今年初的舊紀錄高出約一成。

市場消息指，上述單位為美景花園6座頂層連天台戶，實用564方呎，3房間隔，連469方呎天台，原叫價約850萬元，最新以800萬元售出，雖然累減50萬元，但成交價仍創下屋苑新高紀錄，實呎14,184元。原業主2006年182萬元購入單位，持貨15年，帳面獲利618萬元或3.4倍。

昇薈大2房破千萬易手

事實上，新界區有不少屋苑錄高價成交，如昇薈10座高層J室，實用面積757方呎，屬2房1套連儲物室間隔，為區內罕有的「大2房」單位，據悉以1080萬元售出，為區內最高成交價2房單位，實呎14,267元。原業主早於2014年初以約707萬元購入，持貨7年多，帳面獲利373萬元或53%。

值得一提，同屋苑實用741方呎的3座高層D室，同屬大2房單位，今年初以985萬元創下區內2房成交價新高，現售出單位比半年前舊紀錄高出95萬元或約一成。

大坑碧蘭閣4房47年升值149倍

另外，老牌豪宅錄大幅獲利個案，利嘉閣助理分區經理馮銳興表示，大坑碧蘭閣極高層A室，實用1255方呎，4房套連工人房套間隔，享海景，以3330萬元沽出，實呎26,534元，原業主1974年10月以約22.25萬元購入單位，持貨約47年，帳面獲利約3307.75萬元或149倍。

中原地產副區域營業董事歐陽振邦表示，西九四小龍之一的荔枝角泓景臺錄本月首宗成交，單位為6座低層A室，實用440方呎，2房間隔，成交價828萬元，實呎18,818元，原業主2010年5月以320萬元購入，帳面獲利508萬元或逾1.5倍。

另美聯區域經理佘錦驊指，筲箕灣香島2座高層A室，實用1188方呎，4房雙套間隔，以2788萬元連車位易手，實呎23,468元。原業主2017年2月以約2593.4萬元連車位購入，帳面獲利約194.6萬元或7.5%。

相關字詞﹕碧蘭閣 香島 泓景臺 新高成交 昇薈 二手成交 美景花園

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