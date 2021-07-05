十大屋苑周末22宗 連續20周雙位數

嘉湖業主持貨3年連使費微蝕數萬

中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊剛過去周末錄得7宗成交，平均實呎11,416元，較前周末僅錄1宗急升6倍，其中嘉湖山莊景湖居14座高層D室，實用面積544方呎，3房間隔，以648.8萬元易手，實呎11,926元。原業主2018年6月625萬元買入單位，持貨3年，額印鬆綁後易手，帳面雖獲利23.8萬元或4%，料連使費計需蝕數萬元離場。

另外，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，今年上半年十大屋苑二手買賣登記錄2307宗，總值202.16億元，不但較去年下半年1755宗及149.83億元，分別上升31.5%及34.9%，其中金額更突破200億元，是創97年下半年344.56億元後近24年按半年新高，而宗數則創2012年下半年2421宗後近9年按半年新高。黃又指，數字反映今年上半年樓市氣氛暢旺，低息環境持續，樓價向升兼逼近歷史新高，刺激市民的買樓意欲，積極上車置業及換樓，以致傳統大型屋苑交投上揚。

十大屋苑半年買賣登記創97後新高

十大屋苑中，今年上半年天水圍嘉湖山莊錄得最多買賣登記，達388宗，總值22.44億元。其次是沙田第一城，錄307宗，總值19.68億元。太古城錄273宗，排名第三位，總值33.18億元。其餘7個屋苑上半年二手買賣登記為：美孚新邨（256宗，23.06億元）、黃埔花園（237宗，22.07億元）、海怡半島（234宗，25.73億元）、麗港城（177宗，14.94億元）、杏花邨（165宗，15.08億元）、康怡花園（160宗，16.10億元）及匯景花園（110宗，9.88億元）。