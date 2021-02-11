七一後首周末一手沽450伙 8年最旺 維港1號加推106伙 部分單位加價2%

明報記者 林尚民

綜合市場資訊，過去周末兩日一手市場共錄約450宗成交，較前周末約125宗多出逾2.5倍。翻查近年的七．一假期後首個周末，過去兩日新盤成交宗數成為2013年推出一手新例後的新高，而去年七．一假期後首個周末，兩日共錄約300宗成交，今年比去年同期多出近五成。

周末一手交投按周升2.5倍

維港1號上周六首輪推售400伙，銷情理想，中海外地產董事總經理游偉光表示，項目於剛過去周六即日沽出370伙，佔可售單位逾九成，套現約41.45億元。市場消息指，連同昨日之成交，該盤兩日共售約377伙。發展商昨日加推4 號價單共106伙，涵蓋28個1房、57個2房及21個3房戶，實用面積330至766方呎，扣除最高13.5%優惠後，折實價798.8至2137.4萬元，折實實呎23,204至28,748元，折實平均實呎26,814元，對比3號價單折實平均實呎25,988元高約3.2%。

維港1號加推折實均呎逼2.7萬

若對比新舊價單，最新推出的1B座25樓G室，實用338方呎，1房間隔，定價1015.5萬元，實呎30,044元，而3號價單中實用面積相同的1B座23樓G室，定價989.2萬元，實呎29,266元，即最新推出之25樓單位，比樓下一層單位售價高約2.65%。發展商指，撇除景觀、樓層等因素，維港1號部分單位實際加幅約2%。

HENLEY周末兩日沽13伙

事實上，在維港1號銷情帶動下，啟德區內多個新盤均錄得成交，如恒地（0012）THE HENLEY I，過去兩日便售出13個單位，其中低座D座1樓A室，實用298方呎，1房間隔，成交價837.61萬元，實呎28,108元。同區嘉華（0173）嘉峯匯、會德豐MONACO及合景泰富（1813）及龍湖（0960）尚‧珒溋均錄成交。

SILVERSANDS兩房標準戶實呎逼2.5萬

另方面，部分新盤亦錄高價買賣，如過去兩日連沽4伙的信置（0083）馬鞍山SILVERSANDS，其中位於5A座7樓A室，實用504方呎，2房間隔，以1252.2萬元售出，實呎24,847元，創項目兩房標準單位新高。為同系內及與其他發展商合作新盤，信置旗下樓盤過去兩日共售出14伙，套現逾1.4億元。