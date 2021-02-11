經濟

香港地產

七一後首周末一手沽450伙 8年最旺 維港1號加推106伙 部分單位加價2%

【明報專訊】踏入下半年，新盤銷情持續熾熱，剛過去周末兩日，為七．一假期後首個周末，在啟德跑道區首個新盤、中海外（0688）維港1號銷情帶動下，周末兩日一手市場共錄約450宗成交，按周大升逾2.5倍之餘，更為2013年一手新例實施後，一手買賣最多的七．一假期後首個周末。過去兩日售出約377伙的維港1號，昨加推106伙，折實平均實呎26,814元，撇除景觀、樓層等因素， 部分單位實際加幅約2%。

明報記者 林尚民

綜合市場資訊，過去周末兩日一手市場共錄約450宗成交，較前周末約125宗多出逾2.5倍。翻查近年的七．一假期後首個周末，過去兩日新盤成交宗數成為2013年推出一手新例後的新高，而去年七．一假期後首個周末，兩日共錄約300宗成交，今年比去年同期多出近五成。

周末一手交投按周升2.5倍

維港1號上周六首輪推售400伙，銷情理想，中海外地產董事總經理游偉光表示，項目於剛過去周六即日沽出370伙，佔可售單位逾九成，套現約41.45億元。市場消息指，連同昨日之成交，該盤兩日共售約377伙。發展商昨日加推4 號價單共106伙，涵蓋28個1房、57個2房及21個3房戶，實用面積330至766方呎，扣除最高13.5%優惠後，折實價798.8至2137.4萬元，折實實呎23,204至28,748元，折實平均實呎26,814元，對比3號價單折實平均實呎25,988元高約3.2%。

維港1號加推折實均呎逼2.7萬

若對比新舊價單，最新推出的1B座25樓G室，實用338方呎，1房間隔，定價1015.5萬元，實呎30,044元，而3號價單中實用面積相同的1B座23樓G室，定價989.2萬元，實呎29,266元，即最新推出之25樓單位，比樓下一層單位售價高約2.65%。發展商指，撇除景觀、樓層等因素，維港1號部分單位實際加幅約2%。

HENLEY周末兩日沽13伙

事實上，在維港1號銷情帶動下，啟德區內多個新盤均錄得成交，如恒地（0012）THE HENLEY I，過去兩日便售出13個單位，其中低座D座1樓A室，實用298方呎，1房間隔，成交價837.61萬元，實呎28,108元。同區嘉華（0173）嘉峯匯、會德豐MONACO及合景泰富（1813）及龍湖（0960）尚‧珒溋均錄成交。

SILVERSANDS兩房標準戶實呎逼2.5萬

另方面，部分新盤亦錄高價買賣，如過去兩日連沽4伙的信置（0083）馬鞍山SILVERSANDS，其中位於5A座7樓A室，實用504方呎，2房間隔，以1252.2萬元售出，實呎24,847元，創項目兩房標準單位新高。為同系內及與其他發展商合作新盤，信置旗下樓盤過去兩日共售出14伙，套現逾1.4億元。

相關字詞﹕七一回歸 新盤成交 維港1號

上 / 下一篇新聞

領展研購海外寫字樓 減依賴港市場王國龍稱留意星日辦公室投資機會
領展研購海外寫字樓 減依賴港市場王國龍稱留意星日辦公室投資機會
疫情趨穩定 商戶援助計劃料毋須加碼
疫情趨穩定 商戶援助計劃料毋須加碼
赴美上市不足一周 滴滴出行遭令下架
赴美上市不足一周 滴滴出行遭令下架
瑞銀胡一帆：美通脹來季回落 下半年看好中資股
瑞銀胡一帆：美通脹來季回落 下半年看好中資股
美國8年基建投資 中國1年完成
美國8年基建投資 中國1年完成
瑞銀李智穎：看好亞洲電動車及電池股
瑞銀李智穎：看好亞洲電動車及電池股
康聖環球 主攻內地「特檢」
康聖環球 主攻內地「特檢」
諾誠健華股份提早解禁 正心谷「反悔」 涉逾8.2億元股份
諾誠健華股份提早解禁 正心谷「反悔」 涉逾8.2億元股份
機械人燒焊清潔外牆 Welbot減高危工作
機械人燒焊清潔外牆 Welbot減高危工作
中芯技術研發副總裁吳金剛辭職
中芯技術研發副總裁吳金剛辭職
CFA：少數性別董事最少應三成 籲分散股權結構 企業自覺更換獨董
CFA：少數性別董事最少應三成 籲分散股權結構 企業自覺更換獨董
財政司長陳茂波：消費券為商戶帶來商機
財政司長陳茂波：消費券為商戶帶來商機
中升配股引入高瓴 集資30億元
中升配股引入高瓴 集資30億元
白雲山拆廣藥港上市 獲中證監批准
白雲山拆廣藥港上市 獲中證監批准
智能管理洗手間 人多人少一目了然
智能管理洗手間 人多人少一目了然
啟勝：將逐步引入旗下管理商場
啟勝：將逐步引入旗下管理商場
張兆聰：博中央貨幣政策邊際轉鬆
張兆聰：博中央貨幣政策邊際轉鬆
鄺翠玲：部署提早退休 要做好「安全網」
鄺翠玲：部署提早退休 要做好「安全網」
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠油價升 中海油購26971
金子：受惠油價升 中海油購26971
張兆聰：石藥回試支持 趁低吸
張兆聰：石藥回試支持 趁低吸
簡志健、傅可怡：抖音TikTok拓興趣電商 長遠贏家
簡志健、傅可怡：抖音TikTok拓興趣電商 長遠贏家
張玉峰：利率不是影響股市唯一決定因素
張玉峰：利率不是影響股市唯一決定因素
《幫你格價》：消費券登記揀選指南
《幫你格價》：消費券登記揀選指南
沈永年：鐵路通車樓價仍低可投資
沈永年：鐵路通車樓價仍低可投資
陸振輝：「五忘」的退休境界
陸振輝：「五忘」的退休境界
趙海珠：孳息曲線平坦化 美元技術突破
趙海珠：孳息曲線平坦化 美元技術突破
謝紹榮：下半年料續炒通脹 勿追科技股
謝紹榮：下半年料續炒通脹 勿追科技股
陸振球：美股道指多見「七翻身」
陸振球：美股道指多見「七翻身」
陸振球：投資醫療教育比基建金融重要
陸振球：投資醫療教育比基建金融重要
林少陽：超級強國股巿不應長期不振
林少陽：超級強國股巿不應長期不振
技術取勝：恒生20周線有支持
技術取勝：恒生20周線有支持
謝偉銓：須加強執法規管迷你倉
謝偉銓：須加強執法規管迷你倉
李聲揚：為何大注月供ETF？
李聲揚：為何大注月供ETF？
蔡金強：再難 也得走自己的路
蔡金強：再難 也得走自己的路
艾雲豪：看清「鄰家女孩」背後的陰影
艾雲豪：看清「鄰家女孩」背後的陰影
蘇沛豐：天倫燃氣引入戰略股東 助拉升估值
蘇沛豐：天倫燃氣引入戰略股東 助拉升估值
李順威：加息憂慮造就低吸機會
李順威：加息憂慮造就低吸機會
劉思明：恒指不宜失守28000關
劉思明：恒指不宜失守28000關
何啟聰：車股急跌博反彈 吼比迪牛證52230
何啟聰：車股急跌博反彈 吼比迪牛證52230
瑞銀亞洲：資金流入好倉 騰訊購20750
瑞銀亞洲：資金流入好倉 騰訊購20750
摩根大通亞洲：小米失守百天線 看淡沽13234
摩根大通亞洲：小米失守百天線 看淡沽13234
周顯：和黃醫藥貨乾任佢升
周顯：和黃醫藥貨乾任佢升
王弼：資源超級周期 留意銅股ETF
王弼：資源超級周期 留意銅股ETF
曾淵滄：特首可換人 房策不會改
曾淵滄：特首可換人 房策不會改
湯文亮：比特幣的死穴：承接力
湯文亮：比特幣的死穴：承接力
陳永傑：通脹倘受控 加息不用急
陳永傑：通脹倘受控 加息不用急
廖偉強：年輕就是財富！
廖偉強：年輕就是財富！
布少明：樓市顛簸中邁向榮景
布少明：樓市顛簸中邁向榮景
馬泰陽：細單位跑贏 率先破頂
馬泰陽：細單位跑贏 率先破頂
十大屋苑周末22宗 連續20周雙位數
十大屋苑周末22宗 連續20周雙位數
青衣美景花園連天台戶800萬破頂
青衣美景花園連天台戶800萬破頂
上半年車位買賣登記3年來首破5000宗
上半年車位買賣登記3年來首破5000宗
浪澄灣2房月租2.6萬 一年反彈一成
浪澄灣2房月租2.6萬 一年反彈一成
屯門御海灣II 享開揚海景
屯門御海灣II 享開揚海景
德福兩房25年升值1.6倍
德福兩房25年升值1.6倍
新興亞洲年缺30萬億退休金
新興亞洲年缺30萬億退休金