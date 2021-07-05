經濟
布少明

投資策略

布少明：樓市顛簸中邁向榮景

【明報專訊】日前是香港回歸祖國24周年的日子，在這24年期間，香港樓市經歷幾許風雨，如SARS、金融海嘯等大小事件，直至近兩年更受新冠病毒疫情打擊，可謂歷盡風浪，但至今依然屹立不倒，並在每一次低谷中「浴火重生」，穩步回勇，邁向另一高峰。

以過去一年為例，整體物業(包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等)註冊量合共錄90,368宗，註冊金額錄約8281億元，按年分別上升約41%及近47%。宗數多年來首度重上9萬宗水平，金額更是自回歸後首次突破8000億元，創回歸後新高。此外，超級豪宅需求亦見殷切，今年上半年尤其突出，市場憧憬中港通關令北水重臨、資金氾濫的因素刺激下，資金追捧優質豪宅資產。近期樓市一、二手皆旺，發展商亦與港人一樣踴躍入市，以真金白銀對後市投下信心一票。說的是近期粉嶺住宅地截標，引來大量財團高價競投，最終以高於市場預期價批出，成交價更較今年4月底批出的古洞地皮樓面呎價高出約 28%，反映發展商普遍對均對樓市前景甚具信心。

發展商高價投地 反映對前景有信心

另外，日前發展局公布本財年第二季（7月至9月）賣地計劃，下季合共提供5400伙供應，以單一季度計，實屬近年較高水平。不能否認的是，官地供應僅佔約不足5%，或存在不確定性。不過，我們可從中得悉，政府正努力進一步回應社會需要，對維持樓市健康平穩發展，起正面作用。在眾多利好因素帶動、市場人士亦對後市看好，樓市明顯正蓄勢向上，讓我們一起見證樓價在回歸後創出新高，步向另一榮景。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]

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