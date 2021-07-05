廖偉強：年輕就是財富！

本地樓市在近兩年先後經過社會運動及疫情洗禮後，樓價依然屹立不倒，由此證明需求絕對大於供應，再加上低息環境，本地的政治及疫情開始穩定，相信香港的經濟很快便會走出谷底。中港通關亦是遲早的問題，因此預期下半年經濟的報復式反彈將持續，在基本上沒有負面因素之下，下半年樓價再升已是很明確的大方向。每當升市時，市場上不少專家及媒體都喜歡引用一些數據去演繹香港樓價上升的瘋狂程度，亦喜歡用人均家庭入息去對比樓價，指出「唔食唔住」都要儲蓄超過20年才可上車等情况。這樣的報道確實會令年輕人對上車感到無望；純用數據演繹，香港樓價確是高昂，但年輕人是否真的要認命呢？

筆者的答案當然是否定的！筆者常在不同媒體訪問中指出，年輕人就是財富，他們有的是時間，絕對不要認命相信一世都買不起樓。以香港目前的人均收入平均數字計算，置業確實不易；但在人生及工作的過程中總會不斷變化，有加薪及晉升的機會，更加有累積經驗而去創業的機會。况且這個世界的財富並不會平均分配，因此機會從來都只會落在努力不懈的人身上，因此優秀的年輕人，可以經歷社會不斷的磨練，將自己變得更強，未來能夠靠自己真正實力上車的亦大有人在。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]