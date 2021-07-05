經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：年輕就是財富！

【明報專訊】轉眼到了7月，下半年已展開，總結上半年樓市，除二手市場保持暢旺外，一手市場成交亦愈趨熾熱，發展商紛紛趁好市加快全新盤及貨尾銷售步伐。樓價方面更錄得驕人表現，上半年平均樓價累升約7%，部分熱門屋苑更升逾一成，按此預測下半年升浪不減，全年樓價料累升逾一成半！

本地樓市在近兩年先後經過社會運動及疫情洗禮後，樓價依然屹立不倒，由此證明需求絕對大於供應，再加上低息環境，本地的政治及疫情開始穩定，相信香港的經濟很快便會走出谷底。中港通關亦是遲早的問題，因此預期下半年經濟的報復式反彈將持續，在基本上沒有負面因素之下，下半年樓價再升已是很明確的大方向。每當升市時，市場上不少專家及媒體都喜歡引用一些數據去演繹香港樓價上升的瘋狂程度，亦喜歡用人均家庭入息去對比樓價，指出「唔食唔住」都要儲蓄超過20年才可上車等情况。這樣的報道確實會令年輕人對上車感到無望；純用數據演繹，香港樓價確是高昂，但年輕人是否真的要認命呢？

筆者的答案當然是否定的！筆者常在不同媒體訪問中指出，年輕人就是財富，他們有的是時間，絕對不要認命相信一世都買不起樓。以香港目前的人均收入平均數字計算，置業確實不易；但在人生及工作的過程中總會不斷變化，有加薪及晉升的機會，更加有累積經驗而去創業的機會。况且這個世界的財富並不會平均分配，因此機會從來都只會落在努力不懈的人身上，因此優秀的年輕人，可以經歷社會不斷的磨練，將自己變得更強，未來能夠靠自己真正實力上車的亦大有人在。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

上 / 下一篇新聞

領展研購海外寫字樓 減依賴港市場王國龍稱留意星日辦公室投資機會
領展研購海外寫字樓 減依賴港市場王國龍稱留意星日辦公室投資機會
疫情趨穩定 商戶援助計劃料毋須加碼
疫情趨穩定 商戶援助計劃料毋須加碼
赴美上市不足一周 滴滴出行遭令下架
赴美上市不足一周 滴滴出行遭令下架
瑞銀胡一帆：美通脹來季回落 下半年看好中資股
瑞銀胡一帆：美通脹來季回落 下半年看好中資股
美國8年基建投資 中國1年完成
美國8年基建投資 中國1年完成
瑞銀李智穎：看好亞洲電動車及電池股
瑞銀李智穎：看好亞洲電動車及電池股
康聖環球 主攻內地「特檢」
康聖環球 主攻內地「特檢」
諾誠健華股份提早解禁 正心谷「反悔」 涉逾8.2億元股份
諾誠健華股份提早解禁 正心谷「反悔」 涉逾8.2億元股份
機械人燒焊清潔外牆 Welbot減高危工作
機械人燒焊清潔外牆 Welbot減高危工作
中芯技術研發副總裁吳金剛辭職
中芯技術研發副總裁吳金剛辭職
CFA：少數性別董事最少應三成 籲分散股權結構 企業自覺更換獨董
CFA：少數性別董事最少應三成 籲分散股權結構 企業自覺更換獨董
財政司長陳茂波：消費券為商戶帶來商機
財政司長陳茂波：消費券為商戶帶來商機
中升配股引入高瓴 集資30億元
中升配股引入高瓴 集資30億元
白雲山拆廣藥港上市 獲中證監批准
白雲山拆廣藥港上市 獲中證監批准
智能管理洗手間 人多人少一目了然
智能管理洗手間 人多人少一目了然
啟勝：將逐步引入旗下管理商場
啟勝：將逐步引入旗下管理商場
張兆聰：博中央貨幣政策邊際轉鬆
張兆聰：博中央貨幣政策邊際轉鬆
鄺翠玲：部署提早退休 要做好「安全網」
鄺翠玲：部署提早退休 要做好「安全網」
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠油價升 中海油購26971
金子：受惠油價升 中海油購26971
張兆聰：石藥回試支持 趁低吸
張兆聰：石藥回試支持 趁低吸
簡志健、傅可怡：抖音TikTok拓興趣電商 長遠贏家
簡志健、傅可怡：抖音TikTok拓興趣電商 長遠贏家
張玉峰：利率不是影響股市唯一決定因素
張玉峰：利率不是影響股市唯一決定因素
《幫你格價》：消費券登記揀選指南
《幫你格價》：消費券登記揀選指南
沈永年：鐵路通車樓價仍低可投資
沈永年：鐵路通車樓價仍低可投資
陸振輝：「五忘」的退休境界
陸振輝：「五忘」的退休境界
趙海珠：孳息曲線平坦化 美元技術突破
趙海珠：孳息曲線平坦化 美元技術突破
謝紹榮：下半年料續炒通脹 勿追科技股
謝紹榮：下半年料續炒通脹 勿追科技股
陸振球：美股道指多見「七翻身」
陸振球：美股道指多見「七翻身」
陸振球：投資醫療教育比基建金融重要
陸振球：投資醫療教育比基建金融重要
林少陽：超級強國股巿不應長期不振
林少陽：超級強國股巿不應長期不振
技術取勝：恒生20周線有支持
技術取勝：恒生20周線有支持
謝偉銓：須加強執法規管迷你倉
謝偉銓：須加強執法規管迷你倉
李聲揚：為何大注月供ETF？
李聲揚：為何大注月供ETF？
蔡金強：再難 也得走自己的路
蔡金強：再難 也得走自己的路
艾雲豪：看清「鄰家女孩」背後的陰影
艾雲豪：看清「鄰家女孩」背後的陰影
蘇沛豐：天倫燃氣引入戰略股東 助拉升估值
蘇沛豐：天倫燃氣引入戰略股東 助拉升估值
李順威：加息憂慮造就低吸機會
李順威：加息憂慮造就低吸機會
劉思明：恒指不宜失守28000關
劉思明：恒指不宜失守28000關
何啟聰：車股急跌博反彈 吼比迪牛證52230
何啟聰：車股急跌博反彈 吼比迪牛證52230
瑞銀亞洲：資金流入好倉 騰訊購20750
瑞銀亞洲：資金流入好倉 騰訊購20750
摩根大通亞洲：小米失守百天線 看淡沽13234
摩根大通亞洲：小米失守百天線 看淡沽13234
周顯：和黃醫藥貨乾任佢升
周顯：和黃醫藥貨乾任佢升
王弼：資源超級周期 留意銅股ETF
王弼：資源超級周期 留意銅股ETF
曾淵滄：特首可換人 房策不會改
曾淵滄：特首可換人 房策不會改
湯文亮：比特幣的死穴：承接力
湯文亮：比特幣的死穴：承接力
陳永傑：通脹倘受控 加息不用急
陳永傑：通脹倘受控 加息不用急
布少明：樓市顛簸中邁向榮景
布少明：樓市顛簸中邁向榮景
馬泰陽：細單位跑贏 率先破頂
馬泰陽：細單位跑贏 率先破頂
七一後首周末一手沽450伙 8年最旺 維港1號加推106伙 部分單位加價2%
七一後首周末一手沽450伙 8年最旺 維港1號加推106伙 部分單位加價2%
十大屋苑周末22宗 連續20周雙位數
十大屋苑周末22宗 連續20周雙位數
青衣美景花園連天台戶800萬破頂
青衣美景花園連天台戶800萬破頂
上半年車位買賣登記3年來首破5000宗
上半年車位買賣登記3年來首破5000宗
浪澄灣2房月租2.6萬 一年反彈一成
浪澄灣2房月租2.6萬 一年反彈一成
屯門御海灣II 享開揚海景
屯門御海灣II 享開揚海景
德福兩房25年升值1.6倍
德福兩房25年升值1.6倍
新興亞洲年缺30萬億退休金
新興亞洲年缺30萬億退休金