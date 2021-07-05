經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：通脹倘受控 加息不用急

【明報專訊】聯儲局主席鮑威爾表示，不會因為擔心可能出現通脹而先發制人加息，會等待實質通脹及其他失衡證據而作出決定。最近物價急升的情况只是暫時性。筆者由此觀之，美國儘管加息，應該加幅不多。

鮑威爾表示，對於美國5月份消費者物價指數按年大升5%，主要是反映「供應樽頸」情况，去年春天疫情爆發，物價大跌，令目前通脹按年升幅較大。當暫時性的供應影響消退，通脹將會回落至較為長期的目標。該局做好充分準備，利用工具將通脹保持在2%水平。樓市及股市等投資市場對於通脹非常敏感，擔心美國巨額量化寬鬆造成惡性通脹，該局為控制通脹或不惜重手加息，引發樓市股市急挫。如果通脹預期將朝着聯儲局2%目標回落，即是通脹受控，聯儲局就不必大手加息，溫和上調息率作調控已足夠，不用落重藥誤傷投資市場。

聯儲局倘落藥過重 恐誤傷市場

達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭表示，聯儲局的政策制定者傾向加息的時間早過預期，是因應經濟前景急劇變好。去年12月新型肺炎疫情發展仍然不確定，今年6月情况大為好轉，因此核心官員預期在2023年加息而並非2024年。如果等候太久才逐漸縮減量寬買債，期間可能需要採取更多其他措施。

聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，經濟復蘇快過預期，通脹可能高過2%的目標水平，當局應該準備應對通脹，保持靈活政策。美國紐約聯儲銀行行長威廉斯預期經濟快速重啟造成供需失衡，物價暫時上升，但稍後通脹可能會趨於平穩，今年約3%，明年及後年均約2%。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

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