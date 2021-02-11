摩根大通亞洲：小米失守百天線 看淡沽13234

小米股價連跌4個交易日，同時失守100天及200天平均線，創5月底以來最低。輪證資金流方面，截至上周三，小米好倉連續4日有資金淨流入，累計逾900萬元。

如投資者欲趁低吸納好倉可注意小米購13236，行使價31.93元，實際槓桿約9倍，2021年09月27日到期。如擬部署追沽可留意小米沽13234，行使價23.99元，實際槓桿約6倍，2021年09月30日到期。

阿里巴巴上周國慶假期前未能突破100天線阻力位後，連日出現獲利回吐，上周五跌至210元水平，失守50天平均線。

以上數據截至2021年7月2日

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