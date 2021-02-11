瑞銀亞洲：資金流入好倉 騰訊購20750

大部分藍籌股都有顯著跌幅，拖累大市，比亞迪（1211）、美團（3690）、信義光能（0968）跌幅最深，分別跌4.7%、5%及8%。至於重磅科技股騰訊（0700）上周五亦跌1.6%，收報574元，距離600元的愈來愈遠，而近日走强的阿里（9988）亦下跌3.6%，收報212元；但根據瑞銀上周五的資金紀錄，買入騰訊、阿里認購證資金持續顯著流入，反映有資金博反彈，可見股價跌幅無損投資者對它們的鍾愛。如投資者看好騰訊，可留意騰訊認購20750，行使價690.5元，2021年9月到期，有效槓桿約12倍。如投資者看好阿里，可留意阿里認購19504，行使價249.08元，2021年9月到期，有效槓桿約11倍。

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（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

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