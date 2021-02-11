何啟聰：車股急跌博反彈 吼比迪牛證52230

汽車股跌勢末止。比亞迪股份（1211）下周五曾急跌近7%，低見216元水平，收市仍跌逾4%，220元失而復得。吉利汽車（0175）更曾跌逾7%至23元以下，收市跌逾4%。即將有新能源汽車股來港上市，短線或觀望會否受惠於影子股效應。

比亞迪與吉利跌幅顯著，當中以比亞迪好倉吸引較多資金博反彈。留意汽車股窩輪引伸波幅水平較高，中距離吉利及比亞迪牛證的槓桿，普遍高於其活躍認購證的實際槓桿，加上免除引伸及時間值影響，對作短線博反彈部署的投資者或較具吸引力。看好比亞迪，或可考慮比迪牛證52230，收回價205元，行使價201元，槓桿比率約8.7倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]