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經濟
2021年7月5日星期一
技術取勝
投資策略
領展研購海外寫字樓 減依賴港市場王國龍稱留意星日辦公室投資機會
疫情趨穩定 商戶援助計劃料毋須加碼
赴美上市不足一周 滴滴出行遭令下架
瑞銀胡一帆：美通脹來季回落 下半年看好中資股
美國8年基建投資 中國1年完成
瑞銀李智穎：看好亞洲電動車及電池股
康聖環球 主攻內地「特檢」
諾誠健華股份提早解禁 正心谷「反悔」 涉逾8.2億元股份
機械人燒焊清潔外牆 Welbot減高危工作
中芯技術研發副總裁吳金剛辭職
CFA：少數性別董事最少應三成 籲分散股權結構 企業自覺更換獨董
財政司長陳茂波：消費券為商戶帶來商機
中升配股引入高瓴 集資30億元
白雲山拆廣藥港上市 獲中證監批准
智能管理洗手間 人多人少一目了然
啟勝：將逐步引入旗下管理商場
張兆聰：博中央貨幣政策邊際轉鬆
鄺翠玲：部署提早退休 要做好「安全網」
環球經濟數據
金子：受惠油價升 中海油購26971
張兆聰：石藥回試支持 趁低吸
簡志健、傅可怡：抖音TikTok拓興趣電商 長遠贏家
張玉峰：利率不是影響股市唯一決定因素
《幫你格價》：消費券登記揀選指南
沈永年：鐵路通車樓價仍低可投資
陸振輝：「五忘」的退休境界
趙海珠：孳息曲線平坦化 美元技術突破
謝紹榮：下半年料續炒通脹 勿追科技股
陸振球：美股道指多見「七翻身」
陸振球：投資醫療教育比基建金融重要
林少陽：超級強國股巿不應長期不振
技術取勝：恒生20周線有支持
謝偉銓：須加強執法規管迷你倉
李聲揚：為何大注月供ETF？
蔡金強：再難 也得走自己的路
艾雲豪：看清「鄰家女孩」背後的陰影
蘇沛豐：天倫燃氣引入戰略股東 助拉升估值
李順威：加息憂慮造就低吸機會
劉思明：恒指不宜失守28000關
何啟聰：車股急跌博反彈 吼比迪牛證52230
瑞銀亞洲：資金流入好倉 騰訊購20750
摩根大通亞洲：小米失守百天線 看淡沽13234
周顯：和黃醫藥貨乾任佢升
王弼：資源超級周期 留意銅股ETF
曾淵滄：特首可換人 房策不會改
湯文亮：比特幣的死穴：承接力
陳永傑：通脹倘受控 加息不用急
廖偉強：年輕就是財富！
布少明：樓市顛簸中邁向榮景
馬泰陽：細單位跑贏 率先破頂
七一後首周末一手沽450伙 8年最旺 維港1號加推106伙 部分單位加價2%
十大屋苑周末22宗 連續20周雙位數
青衣美景花園連天台戶800萬破頂
上半年車位買賣登記3年來首破5000宗
浪澄灣2房月租2.6萬 一年反彈一成
屯門御海灣II 享開揚海景
德福兩房25年升值1.6倍
新興亞洲年缺30萬億退休金
技術取勝：恒生20周線有支持
【明報專訊】舜宇處20天線之上（圖）
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