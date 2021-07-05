陸振輝：「五忘」的退休境界

【明報專訊】退休者有沒有想過，有沒有一些沒有成本的方法可以令自己的退休生活更愉快呢？有！其實如果可以做到「物我兩忘」，那你的目標就可以達到了。總括來說，就是要做到忘年、忘病、忘形、忘爭、忘愁和忘氣。
忘年：生活中不掂記自己的年齡，保持着「不老童心」。因為「年輕化」的心態會促使身體機能「年輕化」。
忘病：不是不去治病，而是不要被疾病壓倒，更不能喪失戰勝疾病的意志。統計上即使是癌症也存在自然消失的概率，而奇蹟只可能發生在那些精神上沒有被疾病壓垮的人身上。
忘形：退休者不妨打扮得漂亮瀟灑一點，別人看自己有着活力，自己也會身感覺到身心舒泰。一定要消除「人老珠黃」的心態，才會有益於身心健康。
忘爭：退休者切忌逞强，不可欲望太高、不可貪得無厭，要明白難以實現的欲望不可强求，得放手時就要放手，特別是違反科學和社會規律的欲望不可萌生。
忘愁：多愁善感就會衍生疾病。人生中憂愁難免，但只要你善於解脫和忘記，快樂就會出現，不必太杞人憂天。
忘氣：人生中不如意事十常八九，如果太耿耿於懷，就會內心鬱結甚至「怒髮衝冠」，進而就會對身體諸多不利。因此凡事要想得開、忘得掉。
快樂其實很簡單，問題是你是否肯去追尋而已。
《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者