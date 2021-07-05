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《幫你格價》：消費券登記揀選指南

【明報專訊】昨日（4日）起市民已可於政府網站登記領取消費券，完成登記後，第一期2000元消費券最快可於8月1日收到。對於消費券的使用，部分人考慮用於交通支出、娛樂消遣、飲食、購買家庭用品，甚至想盡辦法套現，以下將比較四大平台消費券可用範圍及最新優惠，務求幫大家以最精明方式使用消費券。

用作交通開支 可揀八達通支付寶

假如市民希望以消費券來繳付交通費開支，建議使用八達通或支付寶香港登記，兩者都涵蓋港鐵、渡輪、巴士及部分專線小巴。當中就以新巴城巴為例，為應對消費券推出，新電子支付系統於今年5月9日起已全面覆蓋全線300多條專營巴士路線，接受以交通二維碼（「QRCode」）支付車資，並推出3元及新用戶50元電子禮券獎賞。以八達通支付車費相信是最穩妥，特別是若每月車費較多，使用八達通可取得政府的交通補貼。若考慮使用支付寶，建議留意平日乘坐的交通工具是否已安裝相關設備。至於微信支付目前不適用於交通費付款，惟明年有望可用於乘搭港鐵。

大額消費 Tap & Go選擇廣

若市民打算利用消費券作大額消費，如購買金飾、智能手機、攝影器材等，當中八達通、支付寶香港及Tap & Go拍住賞涵蓋商戶較廣，但凡安裝相關收款設備之商戶皆可使用，尤其是Tap & Go拍住賞，只要商戶接受Mastercard或銀聯卡感應式付款，及具有Apple Pay或Google Pay的收款儀器，即可進行交易。舉例來說，德國寶、實惠、永旺（香港）百貨、日豪汽車有限公司都可以Tap & Go拍住賞付款。

景點酒店套票 選支付寶微信支付

新冠疫情影響下，市民難以外出消費，不少人考慮入住本地酒店度假（Staycation），當中支付寶香港消費券可應用於KKday、Klook、永安旅遊、康泰旅遊網店平台，以Klook為例，提供226項本地Staycation套票優惠，至於KKday亦可訂購台灣、日本伴手禮至香港。以上四個平台除了可預訂酒店套票，亦可購買本地景點如海洋公園、迪士尼、昂坪360、香港樂高探索中心之門票。微信支付消費券則可用於海洋公園、帝港酒店集團、永安旅遊、Klook等；Tap & Go只可用於Trip.com、Expedia、Hotels.com付費。

如打算用於平日餐飲及網上消費，四大平台可使用範圍大同小異，不過講到覆蓋面最廣泛的，必然是八達通，畢竟在香港有20年歷史，路邊的小食店以至各大超市都可付款。而支付寶香港近年亦積極滲透香港麥當勞、KFC、譚仔米線、大家樂、大快活、百佳、惠康、屈臣氏等都可以付款。

交手機月費 支付寶最佳選擇

香港不但交通費昂貴，手機上網費亦不廉宜，如市民想以消費券付費，又不知道自己所屬的手機電訊商是否接受消費券繳款，最好選擇支付寶香港，絕大部分電訊商如3香港、中國移動、自由鳥、香港寬頻、AIRSIM無國界上網卡、SmarTone都可於App內繳費。微信支付僅可繳付Smartone或中國移動費用；Tap & Go拍住賞可繳付1O1O/Csl及HKT之費用。

四大平台為吸引市民使用，紛紛推出商場、商戶及小店優惠，當中八達通公司推出，四大平台為吸引市民使用，紛紛推出商場、商戶及小店優惠，當中八達通公司推出「118元增值額獎賞」，使用八達通登記消費券，再將該卡加入八達通手機App，即可先賺18元增值額；憑該卡單月零售消費滿1000元（每單交易要求200元或以上），可賺50元增值額，即2個月共可賺100元增值額。

八達通賞118元 支付寶推「超離地特別賞」

此外，又與12個港鐵商場及22個新地商場推出消費獎賞，於港鐵商場以八達通卡飲食購物享最高 83折、指定商場/商戶消費滿指家金額，可即時獲扣減優惠。另外網上購物如HKTVmall、日本城 eShop都可享折扣優惠。

支付寶香港優惠同樣吸引，以支付寶香港登記消費券，並於App內訂閱消費券優惠第一手資訊及推廣優惠，即可預留30元早鳥獎賞。此外，又可以在100間商戶，揀選5份登記勁賞，如有馬哥孛羅香港酒店及香格里拉集團消費滿1000元減200元、易乘碼消費滿20元減10元。此外，成功登記用戶每月消費次數最多的首10位用戶，可獲額外5000元獎賞。最後又分階段推出六項「超離地特別賞」，包括365張麥當勞巨無霸免費換領券、3元的易乘碼電子乘車券共10000張及鍾培生大戰林作的「培生擂台無敵盃入場門票2張」，該入場門票每張售價由1280元至2.88萬元。

明報記者 黃清瑤

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